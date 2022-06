Maneken Dominik Tvorek (23), koji i posjeduje diplomu medicinskog tehničara, prošlog rujna je osvojio titulu Mistera turizma na izboru za 'Modela Zagreba'. Osvojio je i drugu titulu 'Best Model Zagreba', a podršku mu je pružala djevojka Maria Horvat, koja je javnosti poznata iz showa "Gospodin Savršeni", piše RTL.hr.

"Pa ja sam nekako od početka znala da Toni nije taj, to mi je srce govorilo, ja sam to osjetila kad sam čitala zavjete i godinu dana nakon dogodio se Dominik. Nisam znala da će se to dogoditi, ali znala sam iznutra da Toni nije taj i kad se Dominik pojavio, znala sam da je on taj."

Dominik i Maria se inače poznaju dugo.

"Imamo zajedničke interese, stvarno se jako dobro razumijemo i evo isto tako spojila nas je humanitarna revija, i od tad smo zapravo odlučili službeno biti par i mislim da nam stvarno jako dobro ide, uspješni smo i puni smo ideja za budućnost. On mene također podržava, bio mi je jako velika podrška kada sam nastupala prije nekoliko dana na izboru za Kraljicu Hrvatske gdje sam osvojila lentu Kraljice Medija", ispričala nam je Maria.

'Znala sam da je on taj'

Dominik je bio jako sretan jer je ipak to bila njegova večer.

"Osjećaj je fenomenalan, pa mislim moja je godina i sve što sam htio ostvario sam ove godine!".

"Meni se život apsolutno promijenio, titula Mistera turizma je bila moj dječački san i ovo je također bio lijep san kojeg dalje nastavljamo jer ja izdajem svoju liniju parfema i želim malo karijeru usmjeriti u drugačijem smislu. Što bi se reklo kako zračiš tako privlačiš - u mom slučaju tako i mirišeš", priča kroz smijeh Dominik.

Marija kaže da je "novinarstvo njen put". Dominik i Maria još spremaju i zajedničke projekte koje skrivaju, a za ljeto planiraju i putovanje s prijateljima u Grčkoj.