ZANIMLJIVO... / Heidi Klum je obje noge osigurala na više od 2.000.000 dolara, ali lijeva joj vrijedi manje od desne: Vidite li i vi zašto?

Manekenka Heidi Klum (48) obožava svoje tijelo, a posebno svoje duge, vitke noge koje je čak osigurala. Udovi joj, naime, vrijede milijune. 48-godišnja njemačka ljepotica nedavno je bila u emisiji Ellen DeGeneres u kojoj je priznala da je svoje noge osigurala te da one vrijede više od 2 milijuna dolara. Zanimljivo je i to da joj lijeva noga vrijedi manje od desne zbog ožiljka koji je zadobila porezavši se na staklo. "Na tu ideju nisam došla ja, već moj menadžer!, ispričala je Heidi u intervjuu u američkom showu Extra at The Grove te dodala: "Otišla sam u London i posjetila mjesto na kojem se procjenjuju dijelovi tijela, moje noge prošle su cijenu od dva milijuna dolara. Zanimljivo je da mi je lijeva manje vrijedna jer na njoj imam ožiljak od porezotine od stakla, a desna je pravo bogatstvo", ispričala je manekenka. U galeriji pogledajte pravo prirodno bogatstvo Heidi Klum.