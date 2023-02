Ana Bekuta jedna je od najpoznatijih pjevačica zabavne glazbe s ovih prostora. No, činjenica da će postati pjevačica nije baš veselila njenu majku, Milicu Polić. Naime, ona je bila prva "prepreka" Aninoj karijeri jer je njena majka željela da se ona posveti potpuno drugim poslovima.

"Budući da sam bila odlična učenica, mama je imala želju da postanem doktorica ili učiteljica. Rano sam joj srušila snove o mom životnom pozivu", priznala je Bekuta.

Ana je otkrila i da je jednom prilikom napisala objavu na Instagramu, u kojoj je navela da joj je majka branila da se bavi pjevanjem, dok se otac Branko nije protivio.

"Mami je to netko pročitao i odmah me je pozvala. Rekla mi je da nije baš da mi je branila, ali u vrijeme kad sam ja krenula tim putem, početkom osamdesetih, biti pjevačica bilo je u najmanju ruku čudno. Ona je za mene imala druge planove i ja je potpuno razumijem. Danas je ponosna na sve što sam postigla, a često me i zamoli da joj otpjevam neku pjesmu", rekla je Ana.

Inače, Ana je svoju majku nedavno dovela u Beograd iz Pribojske banje, gdje je i sama živjela do rane mladosti.