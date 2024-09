Majka Hajdukova igrača ni na pragu 50-e nema konkurenciju: 'Na meni vide samo seksipil'

Renata Lovrinčević Buljan, bivša Miss Universe i majka Hajdukova golmana Borne Buljana, strastveno je posvećena sportskim aktivnostima i u svojoj 49. godini života izgledom može posramiti i upola mlađe djevojke. Redovito dijeli fotografije svoje zavidne figure i treninga na društvenim mrežama, a i ove sezone pokazala je kako uživa i koristi svaki slobodan trenutak uz obalu ili teretanu. Renata često dijeli savjete o prehrani i fitnessu, a jednom prilikom je na svom Instagram profilu otkrila kako čak i ona, čiju liniju mnogi smatraju savršenom, ima ponekih nesigurnosti u vezi s vlastitim tijelom. "Uvijek postoji nešto, valjda je to u ljudskoj prirodi, da prvo primjećujemo i težimo boljem. Ali s godinama povučemo crtu, tako sam i ja rekla: 'Zadovoljna sam sobom'. Kad pogledam ritam života koji imam, godine, kažem: 'Bože, hvala ti'. Zadovoljna sam i zdrava, ne mora sve uvijek biti savršeno", izjavila je. "Kad pogledam unatrag, dok sam bila mlađa, bila sam nezadovoljnija, a sada želim biti pametnija i zadovoljnija pa mi ne smeta koja masna naslaga više. Zdrava sam i sve je dobro", dodala je. Renata je također otkrila kako je ponekad smeta seksipil zbog kojeg je mnogi vole. "Ne volim kad svi pišu 'seksepilna mama', nitko ne vidi da sam vrijedna, marljiva, da se trudim, radim... Vide samo taj seksepil, to ne volim, ali očito je to danas moderno", zaključila je.