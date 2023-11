Pjevačica Maja Šuput (44) pozirala je s jednom kolegicom u krevetu i podijelila fotku na društvenoj mreži. Fanovi su jedva prepoznali popularnu pjevačicu i ostali šokirani kad su doznali o kome se zapravo radi.

'Energetska bomba'

Maja se u krevet ušuškala s pjevačicom Indirom Levak (50) i u četvrtak objavila fotku na Instagram profilu. Dame su pozirale s osmijesima od uha do uha, tip top sređene i našminkane, a u rukama držale šalice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Doslovno energetska bomba jutros u krevetu", napisala je Maja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Je li to Indira?'

U komentarima je ubrzo nastala velika rasprava o Indiri, a neki su ostavljali i šaljive komentare.

"Morala sam pogledati komentare ljudi da se uvjerim je li to Indira?!", "Ma daj, nije to Indira", "Više ni Indira ne liči na sebe", "Tko je to? Je li Indira ili ne?", "Je li ovo stvarno Indira?", čudili su se pratitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja isto tako izgledam ujutro u krevetu", "Imaš istu pidžamu kao i ja", našalili su se drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Maja i Indira dobre su kolegice i prijateljice još od davnih dana, a kroz godine pjevačice su se drastično promijenile.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Indira je na početku karijere bila poznata po dugoj crnoj kosi, no već duže vrijeme nosi kraću frizuru.

Foto: Instagram Foto: Instagram Indira Levak u svom crnom outfitu

Maja je na početku karijere izgledala skroz drugačije, a ranije je priznala da je radila male estetske korekcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odrasla sam i promijenila se i, da, neke sitne korekcije sam napravila koje ne smatram operacijama, a pridonijele su tome da mi osmijeh bude bjelji, ljepši. Kad smo počinjali, nije bilo ni umjetnih trepavica", ispričala je Maja prošle godine za Happy FM.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Najveća glupost koju je pročitala o sebi je, kaže, da je operirala nos.

"O mojim operacijama, ispada da sam u najmanju ruku Donatella Versace… Ljudi, imam svoj nos. Ja sam pjevačica koja je stalno na televiziji i svi mogu vidjeti kako izgledam, ali opet oni - to nije ona", priznala je Maja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tko na svadbi pjeva za osam, a tko za 30 tisuća eura? Za Direkt govore Maja Šuput i Jole