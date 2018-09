MAJA ŠUPUT OTVORILA TVRTKU I ZAPOSLILA ZARUČNIKA: Nenad prodaje papuče i šilterice s njezinim likom

View this post on Instagram

[Apsolutni MUST HAVE] Bez Majushka GOLD mikrofona se ne ide na tulum, to već svi jako dobro znaju. 🎤😊 Budi zvijezda 🌟 i glavni pokretač zabave! 💕 #MajushkaMICica #majushkaofficial #funispoweredbymajushka