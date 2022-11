Maja Šuput nedavno se sa svojim suprugom Nenadom i sinom Bloomom vratila s egzotičnog putovanja u Dubaiju. U intervjuu za Story.hr osvrnula se na obiteljska putovanja, nadolazeće poslovne planove, ali i na ono što najviše zanima javnost - Bloom.

"Na putovanju je bilo sjajno. Iako provesti godišnji odmor s djecom ponekad zna biti i naporno, na kraju je to lijep odmor. Maknula sam se od svakodnevice, posla, uobičajenih problema… Zaista nam je bilo lijepo, istinski smo uživali i jedva čekamo novi godišnji odmor! Suprug i ja uvijek odaberemo toplije krajeve za putovanja. Nakon što odradim nastup za Novu godinu, uvijek idemo negdje na more", rekla je Maja.

Maja je podijelila i zanimljivu anegdotu koja im se dogodila dok su u Istanbulu pokušali uhvatiti let za Zagreb.

"Uhvatila nas je panika i shvatili smo kako nema šanse da stignemo na naš let s djetetom i tonom stvari koje smo nosili. Zaposlenik aerodroma upozorio nas je da nam do toga gatea treba 25 minuta, a naš je avion trebao poletjeti za točno toliko. Nenad me uvjerio da ćemo stići ako požurimo dovoljno. Bloom je uživao jer ga je Nenad stavio na ramena i trčali su, sigurno je mislio da je u Disneylandu. Gurajući kolica shvatila sam da svu onu energiju zbog koje me mnogi hvale, a pritom i ja mislim da je imam, uopće nemam. Pet puta sam suprugu rekla da stane, da ću odustati i da nećemo ići na taj let. No on se nije predao. Na kraju smo uspjeli stići na let za Zagreb", govori Maja.

Spomenula je i kako se sledila kada joj je doktor rekao da čeka sina.

"Kada sam upoznala Nenada, uvijek sam mislila i govorila da želim imati sina, a Nenad je govorio da želi kćer. Počela sam razmišljati u njegovu smjeru te govoriti da i ja želim kćer. Mislila sam kako bi bilo cool da može navlačiti moje štikle, tilove, šljokice, na kraju - što ću uopće s tim svojim haljinama… Uz njega sam se navukla na ideju da imam kćer, a kada sam doznala da čekam sina, moram priznati da sam se sledila od pomisli da ćemo u kući imati bagere, kamione, pištolje te da neće biti šljokica, štikli, da se nećemo češljati, praviti frizure i sve ostalo što ide uz curice. Trebalo mi je jedno tri dana da prihvatim informaciju da ću dobiti sina", rekla je.

Otkrila je kako ona i Nenad ne planiraju imati više djece te kako se plaši i same činjenice da će Bloom jednog dana odrasti.

"Dakle, ovo vaše pitanje me sada potaknulo da vas pitam jeste vi ludi? Imate li kalendar? Meni to uopće ne pada na pamet. Pa ja sam Blooma dobila u 41. godini. Ne razmišljam o tome, kakva svekrva? Što, on bi se trebao ženiti sa 15 godina? Plaši me sama pomisao na to da bi on jednog dana imao curu zato što želim ostati ‘the only one’… Ne mogu zamisliti ni to da će on jednog dana izlaziti. On je još beba", zaključila je.