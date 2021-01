MAJA ŠUPUT: ‘Muž kuha. Nisam domaćica, sama pomisao da idem čistiti, prati prozore, to me iznervira…’

Maja bi trebala roditi u ožujku, a ona i suprug još uvijek nisu sigurni koje će mu ime dati

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov bila je gošća u podcastu voditeljice Ane Radišić kojoj je otkrila kako protječe trudnoća, voli li kućanske poslove te koji su joj planovi za budućnost.

Maja je, kaže, na početku drugog tromjesečja trudnoće stalno zvala liječnika jer je bila zabrinuta što joj se trbuh uopće ne vidi.

“Stalno sam zvala doktora da pitam raste li dijete pa mi je on rekao da je još prerano da se vidi. Ali kad je odjednom krenuo rasti, to je bilo baš rapidno, kao eksplozija. Ne stanem više u odjeću, ne znam ni gdje se trudnice oblače”, kazala je te je istaknula kako se nada da će njen sin imati stila u odijevanju kao i njen suprug Nenad.

“Muž mi se oblači lijepo. I nadam se da će mali povući to na tatu, ali i teško je da dijete uz Marka Grubnića i sve nas ne bude modno osviješteno”.

Maja bi trebala roditi u ožujku, a ona i suprug još uvijek nisu sigurni koje će mu ime dati.

Veliki planovi za budućnost

“Deset imena je na popisu, negdje sam dala i dva imena. Neće biti hrvatsko, za curicu smo imali odmah ime, ali onda smo saznali da je dječak. Bili smo uvjereni da će biti curica, Nenad je problijedio kad je čuo da će biti dječak… Prijatelji šalju prijedloge, ali dodaju dio svog imena… Grubnić želi da se zove Mark… Ima nekih stvari što bih htjela da maleni ima. Željela bih da ima moje prste, muž ima debele, ali dobro na mome mužu je sve super”, ispričala je.

Maja kaže kako zbog trudnoće nije izgubila niti jednu gažu, a ova godina bukirana joj je već od svibnja.

“Za ovu godinu su mi od petog pa do desetog mjeseca vikendi bukirani za svadbe koje se ili nisu održale prošle godine ili su već prije godinu i pol zakazane”.

Maja pored ostalog, radi i na dječjoj predstavi, a planira otvoriti i boutique hotel s 25 luksuznih soba. No, kad su kućanski poslovi u pitanju, Maja kaže kako nije dobra domaćica.

“Muž kuha, da mi samo da narežem češnjaka, ni to nekad ne napravim dobro. Ono što ja napravim nije fino, kad je bio lockdown sam čistila, ali ne bih ja to više. Nisam domaćica, sama pomisao da idem čistiti, prati prozore, to me iznervira, ali to je zato jer se meni ne da. Nisu svi za sve. Mogu napraviti nešto za jesti, nije da ne mogu, ali neće biti tako fino”.