FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUNIM PLUĆIMA /

Maja i Šime se ne razdvajaju: Uživaju u luksuzu i privlače poglede gdje god da se pojave

Maja i Šime se ne razdvajaju: Uživaju u luksuzu i privlače poglede gdje god da se pojave
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

U njihovoj svakodnevici smjenjuju se fotografije iz raskošnog hotela, opuštanje u bazenima i večere u popularnim restoranima

13.11.2025.
8:33
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šime Elez (27), široj publici poznat kao “Gospodin Savršeni”, i pjevačica Maja Šuput (46) ovih dana žive punim plućima. Već neko vrijeme zajedno odmaraju u Dubaiju, a ne skrivaju koliko uživaju u luksuzu koji im grad nudi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

U njihovoj svakodnevici smjenjuju se fotografije iz raskošnog hotela, opuštanje u bazenima i večere u popularnim restoranima. Ako je vjerovati objavama jasno se vidi da im zajedničko društvo itekako odgovara i da svaki slobodan trenutak koriste za uživanje i odmor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Inače, već se mjesecima šuška o romansi Maje Šuput i Šime Eleza. O odnosu s pjevačicom Šime je nedavno progovorio za Net.hr. ''Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super'', rekao nam je Splićanin. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjećamo, Maja i Šime prije nekoliko tjedana prijavljeni su policiji zbog vožnje bez kacige dok su motorom dolazili na Majin koncert na Marunijadi u Lovranu. Prema pisanju medija, jedan je građanin putem MUP-ove aplikacije za dojave zatražio da se protiv njih poduzmu odgovarajuće sankcije. No, naposljetku nisu dobili kaznu.

Propuštene epizode emisije ''Gospodin Savršeni'' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Šime stigao u novu emisiju MagNet pa otkrio brojne detalje iz showa

Maja šuputŠime ElezPutovanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PUNIM PLUĆIMA /
Maja i Šime se ne razdvajaju: Uživaju u luksuzu i privlače poglede gdje god da se pojave