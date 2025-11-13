Maja i Šime se ne razdvajaju: Uživaju u luksuzu i privlače poglede gdje god da se pojave

Šime Elez (27), široj publici poznat kao “Gospodin Savršeni”, i pjevačica Maja Šuput (46) ovih dana žive punim plućima. Već neko vrijeme zajedno odmaraju u Dubaiju, a ne skrivaju koliko uživaju u luksuzu koji im grad nudi.

U njihovoj svakodnevici smjenjuju se fotografije iz raskošnog hotela, opuštanje u bazenima i večere u popularnim restoranima. Ako je vjerovati objavama jasno se vidi da im zajedničko društvo itekako odgovara i da svaki slobodan trenutak koriste za uživanje i odmor.

Inače, već se mjesecima šuška o romansi Maje Šuput i Šime Eleza. O odnosu s pjevačicom Šime je nedavno progovorio za Net.hr. ''Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super'', rekao nam je Splićanin.

POGLEDAJTE VIDEO:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjećamo, Maja i Šime prije nekoliko tjedana prijavljeni su policiji zbog vožnje bez kacige dok su motorom dolazili na Majin koncert na Marunijadi u Lovranu. Prema pisanju medija, jedan je građanin putem MUP-ove aplikacije za dojave zatražio da se protiv njih poduzmu odgovarajuće sankcije. No, naposljetku nisu dobili kaznu.

Propuštene epizode emisije ''Gospodin Savršeni'' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Šime stigao u novu emisiju MagNet pa otkrio brojne detalje iz showa