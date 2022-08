MAJKA 4 DJECE / Kim Kardashian koristi neke čudnovate metode odgoja: Na Balkanu klinci ne bi baš prošli kao njezina mezimica North

Kim Kardashian majka je četvero djece koje je dobila u braku s reperom Kanyeom Westom. Par se u međuvremenu rastao, a prema aktualnim informacijama, 41-godišnjakinja je nedavno prekinula vezu s američkim komičarem Peteom Davidsonom s kojim je bila proteklih devet mejseci, no to sad nije tema pa ćemo se vratiti Kardashiinim klincima. Za najstariju North West upućeni tvrde da će, kada odraste, biti ista majka te se ne libe reći kako je već sada jako razmažena, naviknuta na brendiranu odjeću, svjetla reflektora i odrastanje na društvenim mrežama. North West ima devet godina, njezin brat Saint šest, sestra Chicago četiri i brat Psalm tri. Kim je, gostujući kod Ellen DeGeneres otkrila kako njezina najstarija kći nije oduševljena činjenicom da ima braću i sestre te da bi radije bila jedinica. "Problemi su čak i kada odlazimo u školu. Zna reći: 'Ne želim se voziti s bratom. Srećom u našem susjedstvu imamo puno prijatelja, a i ja sam majka koja razvozi djecu. Svako jutro obilazim tri kuće, a nekada moramo s dva auta ići kako bi ih razdvojila. North želi svoju glazbu, svoju atmosferu", iskreno će Kim. Odgojne metode kojima se straleta koristi razlikuju se od onih uvriježenih, a u nastavku ti otkrivamo koje su to. Priznaje, blaga je mama, no možda je "blaga" preblaga riječ?