Pjevač Luka Nižetić nedavno je u eter izbacio novu pjesmu "Ako tražiš ljubav" te se zaputio u Egipat. Nešto više o tome te o potrazi za duhovnim mirom otkrio nam je nakon povratka u Hrvatsku.

NET.HR: O čemu govori vaša nova pjesma?

NIŽETIĆ: O ljubavi prema sebi jer ako dovoljno voliš sebe onda imaš dovoljno ljubavi prema svima oko sebe. Mislim da čovjek prvo mora naći u sebi mir, zadovoljstvo, smisao, odgovore kako bi mogao funkcionirati prema drugima. Nezadovoljstvo, frustracije itekako utječu na međuljudske odnose a ljubav se ne trži niti išta košta, ona je tu oko nas i samo ju treba prepoznati.

NET.HR: Kome je ona namijenjena?

NIŽETIĆ: Svima koji se u njoj nađu, mojoj publici, slušateljima, ljudima koji su možda na tren izgubili 'smjer' ili se razočarali. Ne radim podijele među publikom, svi smo ljudi prožeti emocijama i ako ova ili bilo koja druga moja dosadašnja pjesma izazove neku reakciju moja misija je ispunjena.

NET.HR: Kako je nastala vaša nova pjesma?

NIŽETIĆ: Prvo je nastao tekst iz pera vrsnog znalca Marija Mihaljevića koji me sa svojim sinom Branimirom već nekoliko godina prate svojim stvaralaštvom i upotpunjuju moj glazbeni opus meni vrlo osoban. Vjerujem da Mariju inspiracije ne fali, pogotovo što je čovjek s ogromnim životnim iskustvom i već dokazanim stvaralaštvom. Može mi samo biti čast što surađujem s njim i Branimirom, prvo smo kliknuli kao ljudi, a onda i kao glazbenici. Kombinacija mog južnjačkog temperamenta i njihove slavonske široke duše za sada funkcionira i pokazala se nedjeljivom.

NET.HR: Kad ćete izdati novi album?

NIŽETIĆ: Plan je krajem svibnja, ali u današnjim vremenima nešto planirati spada već pod kategoriju 'biti ili ne biti'. Ovo je već šesti singl tako da uz dosadašnje pjesme kao što su 'Ludilo brale, 'Ae', 'Ostani dite', 'Ka more je život' vrijeme je da sve to upakiramo u jednu cjelinu. Ono čemu se više veselim je njegova koncertna promocija koja bi se trebala, ako nas mjere ne poremete, realizirati tijekom 2022.

NET.HR: Koji su vam glazbeni planovi za ovu godinu?

NIŽETIĆ: Snimanje novih pjesama. Do ljeta bi trebala izaći još dva singla. Objavljivanje studijskog albuma i naravno koncerti, koncerti i koncerti.

NET.HR: Koji su vam poslovni planovi?

NIŽETIĆ: Uz glazbene, koje sam naveo u prethodnom odgovoru, tu je i nastavak uspješne sezone na Komiži gdje imam bistro 'Fabrika' i pizzeriju 'Hum'. Već smo krenuli s planovima, pripremamo novitete u ponudi, uhodani smo već devet godina tako da se sve već zna koji nas proces ovih mjeseci čeka.

NET.HR: Kako vam je bilo u Egiptu?

NIŽETIĆ: Neopisivo. Volim putovanja i nastojim si jednom godišnje priuštiti posjet u nekoj zemlji koja mi se nalazi na bucket listi, a Egipat je sigurno među top tri. Egipatska povijest uvijek me privlačila najviše od svih tih drevnih civilizacija, nekako mi je najmističniji i najbajkovitiji. Dolina Kraljeva je jedno od najjezivijih mjesta, a u isto vrijeme je nabijeno nekom jedinstvenom pokretačkom energijom. Cijela država ima taj jedan vibe nečeg većeg od samog čovjeka. Stalno te nešto podsjeti koliko si malen, bila to noć pod zvijezdama u Sahari ili šetnja kroz npr. Abu Simbel.

NET.HR: Imate li neku najdražu uspomenu s tog putovanja?

NIŽETIĆ: Ono što bi svakom preporučio je noćenje u pustinji. Probudit se u pustinji, piti beduinski čaj, odmeditirat pod nekom od fosilnih stijena za mene spada u vanzemaljski doživljaj, jednostavno kraj svemira. Nakon pustinje krstarenje Nilom spada u još jednu kategoriju onoga što bi se trebalo doživjeti, malo trashi, ali u tome je njegova čar, a i najlakši način za odradit taj đir Luxor, Edfu, Mocombo, Aswan na kojem su hramovi koje ne smijete propustiti.

NET.HR: Osim glazbenika, vi ste i uspješan poduzetnik. Kako to dvoje ide "ruku pod ruku"?

NIŽETIĆ: Moj ulazak u ugostiteljstvo je bio vrlo amaterski, idealistički, no brzo sam pohvatao zamke ovog posla i mislim da sam nakon devet godina uspio stvoriti mjesto na kojem gosti mogu očekivati kvalitetu. Glazba je na prvom mjestu i njoj se sve podređuje, a hvala bogu na mom prijatelju Reneu s kojim vodim oba restorana koji brine o svemu kad me nema. Kad me to više ne bude veselilo prestat ću se s time baviti, no za sada sam više nego zadovoljan, mala smo uhodana ekipa i ako nema koncerata cijelo ljeto sam u Komiži između 'Fabrike' i 'Huma'.

NET.HR: Je li pandemija kronavirusa kod vas uzela danak? Mnogi ljudi žive u strahu i postali su tjeskobni. Kako se pandemija na vas odrazila psihički i poslovno?

NIŽETIĆ: Korona je utjecala na sve nas, promijenila nam tijek misli, planove, rutinu života. Nisam od osoba koja potpada pod opću paranoju, histeriju, teorije zavjere, funkcioniram u svom malom svemiru, okružen obitelji, prijateljima i ljudima s kojima dijelim sličnu energiju i pogled na život. Kako nije bilo koncerata dosta sam vremena provodio u prirodi u šetnji sa svojim psom Chakom, dosta radio na sebi mentalno i fizički, tražio metode koje su me štitile od bilo kakvog negativnog utjecaja. Glazba je više patila od ugostiteljstva ali se nadam da će u 2022. sve nekako doći na svoje.

NET.HR: Djelujete mi kao vrlo produhovljena osoba koja dosta meditira. Kako se još nosite sa svakodnevnim stresom?

NIŽETIĆ: Ovog ljeta sam otkrio freediving, ronjenje na dah i od tada vrlo ozbiljno treniram uz vođenje Mirele Kardašević, svjetske prvakinje i vlasnice svjetskih rekorda. Zaron i tišina vode nešto je što me još više okrenulo prema samome sebi i uz meditaciju ima veliki utjecaj i na moj mentalni sklop. Čovjek bi trebao svakog dana raditi na sebi, jer s godinama se mijenjamo i nešto što nam je prije bilo zabavno možda u 40-toj više nije. Mislim da sam uspio eliminirati nevažno od važnog što je dobar početak za neki duhovni mir.