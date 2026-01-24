FREEMAIL
'LEGENDA' /

Luka Modrić se u videu pojavio u sasvim novom svjetlu: Jedna scena zbunila je sve

Luka Modrić se u videu pojavio u sasvim novom svjetlu: Jedna scena zbunila je sve
Foto: Instagram Screenshot/@acmilano

rvatski kapetan prikazan je u potpuno novom svjetlu: kao umjetnik koji slika vedutu grada i stadiona

24.1.2026.
21:21
Hot.hr
Instagram Screenshot/@acmilano
Slavni talijanski nogometni klub AC Milan objavio je na svom službenom Instagram profilu impresivan promotivni video povodom nadolazećih Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina 2026, a u samom fokusu našao se hrvatski maestro Luka Modrić. Video, koji slavi grad Milano kao dom kluba i domaćina Igara, prikazuje najveće zvijezde momčadi u nesvakidašnjim ulogama, spajajući sport, umjetnost i kulturu talijanske metropole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AC Milan (@acmilan)

Zvijezde Rossonera kao ambasadori grada

U videu koji odiše filmskom estetikom, gledatelje kroz priču o Milanu vode legende i sadašnji igrači kluba. Sve započinje s legendarnim Zlatanom Ibrahimovićem koji na praznom stadionu San Siro čita novine s naslovom "Svijet je Milano". Kroz kratke i efektne scene, video prikazuje različite aspekte grada. Američki napadač i trenutno najbolji strijelac kluba, Christian Pulisic, predstavljen je dok uživa u espressu, naglašavajući važnost kulture ispijanja kave, dok drugi igrači elegantno predstavljaju Milano kao svjetsku prijestolnicu mode.

Ipak, kadar koji je privukao najveću pažnju hrvatske i svjetske javnosti jest onaj s Lukom Modrićem, koji se našao u samom fokusu videa. Hrvatski kapetan prikazan je u potpuno novom svjetlu: kao umjetnik koji slika vedutu grada i stadiona. Njegova neočekivana uloga slikara s kistom u ruci izmamila je reakcije, a mnogi su se na društvenim mrežama zapitali je li nogometni maestro prikriveni umjetnik ili je riječ o vještom korištenju umjetne inteligencije.

"Umjetnost, klasa, povijest. Dobrodošli ste!", rekao je Modrić u reklami. 

Komentari uz objavu

Obožavatelji su odmah primijetili svog favorita u novoj ulozi. "Modrić je umjetnost i na terenu i izvan njega", "Želim Modrićevu sliku", "Idemooo, Lukaaa!", "Koje legende", bili su neki od komentara koji nisu krili oduševljenje. 

POGLEDAJTE VIDEO:Kuzmanović u javljanju uživo: 'Mnogi su ih podcijenili, ali s razlogom su tu gdje jesu'

 

Luka Modrić se u videu pojavio u sasvim novom svjetlu: Jedna scena zbunila je sve