Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić (38) posvetio je svojoj supruzi Vanji emotivnu objavu na Instagramu povodom njezina rođendana.

Vanja danas puni 42 godine. Luka je objavio njihovu zajedničku fotku na kojoj poziraju na moru.

"Sretan rođendan ljubavi moja", napisao je Modrić.

Brojni pratitelji raznježili su se objavom, a čestitke su se samo nizale u komentarima.

"Sretan rođendan, želim ti sve najbolje od srca. Da ti se sve želje ostvare", "Čestitke kraljice", "Najbolja žena u povijesti", "Hrvatska kraljevska obitelj", pisali su fanovi.

20 godina ljubavi

Podsjetimo, Vanja i Luka braku su već 14 godina, a prvi put su se upoznali na maksimirskom stadionu. Vjenčali su se nakon šest godina veze, 2010. godine, kada su stali pred matičara.

Foto: Pixsell Ovaj simpatični par upoznao se dok je Vanja radila u Mamić sport agenciji, a Luka je tada igrao za Dinamo. "Luka je poseban, jednostavno zrači i osvaja. Svidjelo mi se što je samozatajan, a istodobno i vrlo samouvjeren. Ima velike ambicije i ciljeve, siguran je u sebe. Mane su mu tvrdoglavost i nevjerojatna pedantnost, sve mu mora biti posloženo. I previše je šutljiv, za razliku od mene koja volim brbljati", ispričala je jednom prilikom Vanja, prenosi Večernji.

Priredili su skromnu ceremoniju s obzirom na to da je Vanja bila trudna s prvim sinom Ivanom. No, sljedeće godine pripremili su pravu zabavu u hotelu Westin za obitelj i prijatelje, a Vanju je do oltara vodio njen bivši šef Zdravko Mamić.

Nakon sina Ivana (14), dobili su još dvije kćerkice, Emu (11) i Sofiju (6). Luka često ističe da mu je obitelj najveća potpora, a neke ciljeve ne bi mogao ostvariti bez njih.

Obitelj živi u Madridu od 2012. godine, no navrate u svoj zagrebački dom u Tkalčićevoj ulici te u zadarsku vilu.

