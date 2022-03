Lady Gaga odlučila je obilježiti svoj kultni album "Born This Way" tetovažom jednoroga i svitkom naslova albuma omotanim oko roga. Lady Gaga ima preko 20 tetovaža i većina ih se nalazi na lijevoj strani njezina tijela. Pjevačica je ocu obećala da će "ostati s jedne strane pomalo normalna", ali to nije dugo potrajalo. Njezine tetovaže uključuju dirljive počasti članovima obitelji, umjetničke suradnje i njezine albume.