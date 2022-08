Poznata hrvatska influencerica Lucija Lugomer odgovarala je na pitanja koja su joj obožavatelji postavljali na Instagramu. Jedno od pitanja bilo je: "Imaš li problema s anksioznosti i ako da, kako to rješavaš?".

Lucija je odgovorila: "Imala sam i panične napadaje neko vrijeme, ali radom na sebi nisu se nikada vratili od 2013., 2014. godine. Kod mene je palilo to da uvijek nešto radim, dajem si zadatke i da je mozak zauzet. Kad bi mi srce krenulo luđački lupati otišla sam na lagano trčanje po kvartu kako bi mozgu dala logičan razlog za udaranje, a usput sam srela dragu susjedu i popričala s njom, koncentrirala se na duboko disanje i divila se svim prizorima po putu koje prije nisam primjetila", napisala je i dodala: "Puno mi je pomogao i savjet psihologice da nikada u svojim teškoćama nisam sama što je stvarno velika istina".

Zanimljiva pitanja i odgovori

"Iz moje perspektive si savršena. Da li si zadovoljna svojim tijelom i da li bi mijenjala nešto na sebi?", glasilo je još jedno pitanje.

"Meni je najbitnije da sam okej sama sa sobom, s godinama postajem realnije svjesna svojim mana, bilo fizičkih ili one koje stvaram svojim djelima... Generalno sam ok sa sobom i mislim da se to na meni vidi tko god me upoznao. Mislim da ljudima manje smeta moja fizionomija kao takva već to što sam bez obzira na tu svoju "manu" ja i dalje ok sama sa sobom. To ih živcira iz nekog razloga. Kad smo već kod toga, u 9/10 idem na prvu svojevoljnu operaciju tako da postoji nešto što bi mijenjala na sebi. Strah me, ali znam da će mi život biti bolji nakon toga!".

Također, opisala je kako bi izgledao njezin idealni spoj.

"Ako treba i sjedeći na kvartovskim stepenicama u pola noći sve dok je kemija tu. Bez toga nema ništa", istaknula je. Između ostalog, tvrdi da je avanturistički tip i otkrila je da voli dinamiku i adrenalin. Otkrila je da njezino tijelo krase četiri tetovaže.