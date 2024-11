Lorena Bućan o ulozi nove pjevačice Magazina: 'Nije mi trebalo dugo da odlučim'

Lorena Bućan (22), nova pjevačica legendarne grupe Magazin, danas je službeno predstavljena u zagrebačkom klubu Mint. Uz prisutnost brojnih obožavatelja i glazbenih kolega, Lorena je otkrila svoje osjećaje povodom ulaska u bend i nadolazećih glazbenih izazova.

"Nikada nisam razmišljala o konceptu benda. Sam spomen toga, odnosno kada mi je Tonči prvi put spomenuo tu ideju, bio je iznenađenje. Ali nekako nisam previše razmišljala o tome. Nije mi trebalo dugo da odlučim da je to definitivno ono što je potrebno mojoj karijeri i što bi moglo biti dobro za mene.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Preuzeti ulogu glavne vokalistice Magazina, benda koji je tijekom desetljeća postao simbol domaće glazbene scene, za Lorenu je ostvarenje sna. Svjesna je ostavštine koju ovaj bend nosi: "Magazin je ikona od benda. Sama činjenica da je kroz Magazin prošlo toliko pjevačica koje danas imaju samostalne karijere i da sam ja sada ovdje mi se čini nerealnom. Prezahvalna sam što nastavljam taj niz. Presing nemam. Stvarno sam sigurna u to. Osjećaj me nikad ne vara. Sto posto sam sigurna da je to to. Jedva čekam ljudima to pokazati."

Foto: RTL

O novoj se pjevačici oglasio i Tonči Huljić, osnivač Magazina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi su mi postavili pitanje zašto baš Lorena. Ne vidim da bi itko drugi više odgovarao ovoj ulozi. Sposobna je iznijeti onaj stari Magazin, a može i dodati jednu novost", rekao je Tonči na predstavljanju.

Foto: RTL

Podsjetimo, Lorena Bućan stekla je popularnost još 2018. godine sudjelovanjem u glazbenom showu "Zvijezde," gdje je odmah privukla pažnju Tončija Huljića, glazbenog producenta i skladatelja. Njihova suradnja nastavila se kroz nekoliko uspješnih projekata, među kojima je i pjesma "Tvoja i gotovo," koja je osvojila nagradu za hit rujna na dodjeli Cesarica.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Lorena Bućan: Nova pjevačica Magazina u klubu Mint

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa