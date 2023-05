Također podržava WCP — najveće svjetske obrazovne programe za djecu o dječjim pravima. U ožujku 2022. nastupila je na Sverige samlas och hjälper, gala večeri organiziranoj za prikupljanja sredstava za podršku Ukrajini nakon ruske invazije. Osim što je velika zvijezda u Švedskoj, Loreen je nastupala diljem svijeta na velikim eurovizijskim događajima kao što su Eurovision in Concert, BBC-jev Eurovision Party za 60. rođendan natjecanja, a također se pojavila u Netflixovoj komediji “Eurovision: The Story of Fire Saga”.