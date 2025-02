Ljubav ili luksuz? Poznate srpske pjevačice koje su osvojile bogataše

Srpske poznate pjevačice oduvijek su, osim svojim hitovima i kvalitetnim nastupima, osvajale i svojim izgledom, što je mnoge bogataše doslovno oborilo s nogu. Neke od njih su upravo te veze s imućnim partnerima dovele do braka, a uz ljubav su zasigurno dobile i solidnu financijsku sigurnost.

Maja Berović i njen bogati izabranik

Poznata srpska pjevačica Maja Berović je 2016. godine izgovorila sudbonosno "da" Alenu Dragosavu, uspješnom poduzetniku kojeg je, kako je sama priznala, voljela još od svojih maloljetničkih dana. Alen joj je pomogao u karijeri, uloživši značajnu svotu novca u njezin prvi album. Zajedno su se preselili u Austriju, gdje je Alen izgradio uspješnu poslovnu karijeru.

Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL Maja Berović

Dijana Janković (Didi J) u braku s poduzetnikom

Pjevačica je u braku s Danijelom Rokvićem, poduzetnikom i IT stručnjakom koji je dvadeset godina stariji od nje. Didi J je često u javnosti govorila o tome koliko je njezin životni partner bogat, te se nerijetko hvalila vilama i skupim stvarima koje joj je upravo on osigurao. Također, on ulaže u njezinu karijeru, uključujući i njezine projekte na stranim tržištima, na što je pjevačica ponosna.

Jana Todorović sa sinom uglednog poduzetnika

Jana se još davne 1995. godine udala za Ivana Todorovića, s kojim i danas uživa u sretnom braku. Ivan je sin uglednog poduzetnika Svete Todorovića, koji posjeduje luksuzna imanja u Münchenu i Beogradu. Njegove raskošne vile, impresivni vozni park te cijeli katovi ispunjeni dizajnerskom odjećom i obućom podsjećaju na luksuzne trgovačke centre.

Foto: Pixsell Jana na proslavi 18. rođendana Đanijeve kćerke

Jovana Mišković (Nikolić) pronašla sreću s uspješnim poduzetnikom

Jovana je poznata po tome što se udala za uspješnog poduzetnika Marka Miškovića s kojim ima kćerkicu. Sreću u braku ističe često, a uz to je uvijek zahvalna na velikoj podršci koju prima od svoje sestre Maše.

Foto: Pixsell Jovana Nikolić Mišković

Slađana Ristić i luksuzni život u Las Vegasu

Popularnost je stekla devedesetih godina zahvaljujući hitovima o mafijašima, a ubrzo nakon toga udala se za bogatog stranog milijunaša i prekinula karijeru. Preselila se u Las Vegas, a prema nekim izvorima, danas živi luksuznim životom iz snova.

