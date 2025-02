Izbrisan profil Kaynea Westa na X-u, oglasio se Elon Musk: 'Nije prikladno'

Nakon niza skandaloznih i kontroverznih objava, profil repera Kanyea Westa (47) nestao je s društvene mreže X. Mnoge njegove objave izazvale su burne reakcije jer je West često koristio ovu platformu kako bi šokirao javnost i iskazao svoje stavove te poticao antisemitizam i rasizam.

U svojoj posljednjoj objavi na X-u, West je zahvalio milijarderu i suosnivaču Tesle Elonu Musku (53) što mu je omogućio slobodu izražavanja te je nazvao korištenje društvene mreže "ayahuasca putovanjem".

"Zahvalan sam Elonu što mi je omogućio da se izrazim. Korištenje svijeta kao prostora za ispuštanje misli bilo je poput ayahuasca putovanja. Cijenim sve koji su mi posvetili energiju i pažnju. Do ponovnog susreta. Dobar dan i laku noć", poručio je West prije nego što je njegov profil izbrisan.

Iako je Musk ranije odlučio otpratiti Westa s platforme, reper je tada reagirao: "Ne znam koliko ću još biti tu, Elon me otpratio." No, brzo nakon toga, počela su se pojavljivati upozorenja o osjetljivom sadržaju uz njegove objave, a mnogi korisnici primijetili su da njegov profil više nije bio dostupan.

Musk je potom potvrdio gašenje Westovog računa, objasnivši da su njegove objave, koje su sve više poticale kontroverzne stavove, dovele do njegove blokade.

"S obzirom na sve što je objavio, njegov račun sada je označen kao NSFW (not safe for work). Ne biste to trebali više vidjeti", rekao je Musk.

Podsjetio, Westove objave postale su posebno intenzivne nakon dodjele Grammyja, kada je njegova supruga Bianca Censori šokirala javnost pojavivši se gola na crvenom tepihu. Ovaj kontroverzni trenutak doveo je do njihovog izbacivanja s događaja, a reakcije su bile podijeljene.

