Glumica Ana Uršula Najev nedavno je posjetila Brazil. Ondje je bila u posjetu majci koja u Sao Paolu živi već godinama. Nakon odmora, glumica se vratila obvezama u Hrvatskoj. Njezina majka, psihijatrica Veronika Gomez Morales, osim Ane ima i kćer Arianu iz drugog braka.

"Muke po ponedjeljku', napisala je na Instagram story, a izgleda da se priprema za snimanje.

Podsjetimo, Anu se nedavno povezivalo s glumcem Momčilom Otaševićem koji s njom glumi u seriji "Kumovi". Šire se glasine da je upravo Ana kumovala raspadu Momčilovog braka s glumicom Jelenom Perčin. Prema pisanju Storyja, među njima je zaiskrilo na snimanju serije. Uršula se nakon nekog vremena oglasila demantirajući vezu dok Jelena i Momčilo o svemu i dalje šute.

"Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebali biste njih upitati za detalje. Momo ima dvoje male djece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje znati istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama. Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me se javno, bez ikakvog potkrijepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, proziva kao krivca za rastavu mojih kolega. Bez ikakve zadrške usuđuje me se nazvati razaračicom obitelji i braka", rekla je glumica za Slobodnu Dalmaciju.