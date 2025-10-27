Lizanje pazuha, krv i šlag: Slavni su priznali najbizarnije fetiše, neki su otišli predaleko

Poznate osobe često dijele zanimljive detalje o svom privatnom životu, a neki od njih u javnosti su progovorili i o svojim neobičnim navikama i preferencijama. Prema pisanju britanskih medija, pojedine svjetske zvijezde otvoreno su govorile o stvarima koje ih uzbuđuju ili o posebnim ritualima kad su u pitanju partnerski odnosi.

Angelina Jolie

Tako je holivudska glumica Angelina Jolie podijelila svoj divlji fetiš na krv, pa priznala da ga je isprobala s najmanje dvojicom svojih bivših, a to uključuje i trenutak gubitka nevinosti.

"Krenula sam imati seks sa svojim dečkom, ali mi seks i emocije nisu bili dovoljni. Više nisam bila mala djevojčica. U trenutku želje da se osjećam bliže svom dečku, zgrabila sam nož i porezala ga. On mi je uzvratio i bili smo u krvi. Srce mi je lupalo."

Ona i njezin bivši muž Billy Bob Thornton također su međusobno razmijenili i bočice krvi.

"Bočica s krvlju vrlo je jednostavna. Angie se jednog dana vratila kući s kompletom koji je kupila. Znate one medaljone koje kupite, koji su prozirni i u njega stavite sliku svoje bake ili tako nešto, i nosite to oko vrata? To je ono što je to bilo. Kupila je dva takva. Mislila je da bi bilo zanimljivo i romantično da uzmemo mali žilet i zarežemo prste, namažemo malo krvi na te medaljone i da ih nosimo oko vrata baš kao što nosite kosu djeteta svog sina ili kćeri u jednom. Ista stvar."

Ricky Martin

Pjevač Ricky Martin nije se suzdržao od priznanja da voli zlatni tuš - odnosno uriniranje po partneru.

"Volim davati zlatni tuš. Već sam to radio pod tušem. To je tako seksi, temperatura vašeg tijela i vode pod tušem su vrlo različite", rekao je za časopis Blender 2005. godine.

"Postoje trenuci za nježan, nježan se*s, a postoje trenuci za dobar udarac po guzi", priznao je.

Kristen Stewart

Dok je zvijezda "Sumraka" Kristen Stewart hodala s kolegom Robertom Pattinsonom otkrila je kako joj je konstantno lizao pazuhe, a ona je bila opčinjena muškim mirisom znoja.

"Sviđa mi se kako miriše. A on mene voli lizati ispod pazuha. Ne shvaćam tu opsjednutost ispiranjem mirisa. To je miris nekoga koga voliš. Ne misliš li da je to cijela poanta?", rekla je Kristen za Vogue UK.

Rihanna

"Biti pokoran u spavaćoj sobi je stvarno zabavno. Moraš biti mala dama i imati nekoga tko je mačo i zadužen za tvoje s*anje. To mi je zabavno", kazala je jednom prilikom Rihanna otkrivajući tako svoj fetiš na udaranje u spavaćoj sobi.

John Mayer

Glazbenik John Mayer i bivši dečko Taylor Swift navodno voli premazati svoje partnerice šlagom i lizati ga s njih, ali i zadirkivati ​​ih perjem i kockicama leda.

Godine 2008. za Magazin Star dotaknuo se toga kako je to izgledalo dok je bio u vezi s Jennifer Aniston.

"Jen je u početku bila malo otporna, ali kasnije nije mogla izbrisati osmijeh s lica. Bio sam nastran i volio isprobavati lude položaje. Volio sam seks i želio sam ga stalno", rekao je.

