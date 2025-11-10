Nakon fatalne Sinjanke, Lirim Kastrati ponovno ljubi: Nova djevojka nevjerojatno nalikuje bivšoj
Bivši igrač Dinama fotografijom s novom djevojkom jasno je dao do znanja da je njegovoj vezi s Anđelom Šimac odavno došao kraj
Iako je svojedobno punio medijske stupce vezom s atraktivnom Sinjankom Anđelom Šimac, kosovski nogometaš i bivši igrač Dinama, Lirim Kastrati (25) čini se, ima novu djevojku.
Naime, nakon što su se u travnju ove godine pojavile glasine kako je njegovoj ljubavi s Anđelom, s kojom je 2022. godine dobio i kćer, došao kraj, nogometaš je sada putem Instagram storyja pratiteljima predstavio svoju novu odabranicu, misterioznu brinetu Saru.
Na fotografiji koju je podijelio dvojac prisno pozira u ogledalu, a iz iste je i više nego jasno kako je Lirim, nakon prekida s Anđelom, krenuo dalje.
Lirim Kastrati i Anđela Šimac 2022. godine su dobili kćer
Podsjećamo, Anđela Šimac i bivši dinamovac u ožujku 2022. godine su dobili kćer, no nedugo nakon toga par je prekinuo. Anđeli je nedostajala sloboda u Poljskoj gdje su živjeli budući da je Lirim nakon Dinama potpisao za varšavsku Legiju i jako puno trenirao. Tada je za medije otkrila da je do prekida došlo sporazumno jer više nije mogla tako živjeti.
Međutim, nakon kraće stanke par je ipak obnovio vezu, a da je došlo do pomirbe otkrila je Anđela na svom Instagram profilu gdje je Lirimu čestitala na zabijenom golu. Također, još u veljači ove godine sve je djelovalo idealno kad je Šimac Kastratiju čestitala 25. rođendan, no, njihova ljubav, po svemu sudeći, ipak nije uspjela nadići sve kušnje.
POGLEDAJTE VIDEO: Beskonačnim ispričnicama odzvonilo: Fuchsova ideja nije dobro sjela liječnicima