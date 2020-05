LINIJU JE DOVELA DO SAVRŠENSTVA: Lepa Brena progovorila o dijeti s kojom je skinula 17 kilograma

Pjevačica je otkrila da ju je na mršavljenje potaknuo jedan neukusan komentar konobara s početka njezine karijere

Lepa Brena u intervjuu za Blic prisjetila se dijete s kojom je svojevremeno u šest mjeseci skinula 17 kilograma. Priznala je da joj je motivacija za mršavljenje bio komentar jednog konobara s početka njezine karijere koji joj je rekao: “Mislio sam da će doći pjevačica, kad ono, došla trafostanica”. To ju je jako pogodilo pa je odlučila skinuti višak kilograma.

NEDA UKRADEN OPLELA PO LEPOJ BRENI RADI NJEZINOG PONAŠANJA ZA VRIJEME KARANTENE: ‘Loš je primjer za narod’

Meso, riba i povrće

Krenula je na prilično rigoroznu dijetu koja se temeljila isključivo na unosu proteina i povrća. “Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna juha bez masnoće i rezanaca. U stvari je to bila voda u kojoj se samo blanširalo povrće, a ne kuhalo do besvijesti da ne dobijete niti jedan vitamin iz cijele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso koje je bilo na grillu ili je bilo kuhano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu”, ispričala je pjevačica.

LEPA BRENA UPUTILA DIRLJIVU PORUKU: ‘Korona se razvija velikom progresijom, uništava ljudske živote’