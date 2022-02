Glumica Lidija Vukićević (59), koja je našoj publici nepoznatija po ulozi Violete u seriji "Bolji život", pratitelje na Instagramu počastila je vrućom golišavom objavom.

Lidija je pozirala u garderobi, a svoje golo tijelo prekrila je muškom bijelom košuljom. Pažnju su ukrale njezine duge noge i bujni dekolte.

Iako glumica u srpnju slavi 60. rođendan, ona i dalje izgleda vrlo mladoliko te ima vitko i utegnuto tijelo. To je zorno dokazala i kada je pozirala toples s leđa u jednoj od svojih posljednjih objava. Fanovi su ostali u nevjerici te su komentirali kako izgleda kao neka dvadesetpetogodišnjakinja.

"Savršena si u svakom pogledu", "Uvijek sa stilom! Dama", "Savršeno", "Duge noge… Prezgodna", "Ne bi ti dao više od 25 godina. Prelijepa, njegovana žena", poručili su joj.

Lidija je nedavno za Blic otkrila da je tajna njezinog dobrog izgleda optimizam.

"Glavna tajna mog izgleda je taj optimizam, zdrav duh i to što nikada nisam sebi dozvolila, i onda kada sam bila najpoznatija glumica stare Jugoslavije, 'da odem od sebe'. To je ono što sam poželjela i ljudima, to znači da vas ništa ne može iznenaditi, ne znam kakva popularnost. Bilo je i uspona i padova u mojoj karijeri, radila sam i nisam radila, ali uvijek sam ostajala ista. Dešavalo se i po deset godina da ne radim, ali ni to me nikako nije moglo slomiti. Mene je slomio gubitak roditelja", kazala je.