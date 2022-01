Srpska glumica Lidija Vukićević (59), koja je našoj publici najpoznatija po ulozi Violete u seriji "Bolji život", na Instagramu je pokazala svoju zanosnu figuru i dio blagdanskog ugođaja iz svog doma te je za Blic progovorila o svom dečku kojeg drži u tajnosti.

"Zauzeta sam. Drago mi je da se to ne zna, jer je to moj privatni život. Lijepo mi je i jednostavno uživam. Kompletno sam sretna", kazala je.

Lidija nema planove za blagdane. Ona, naime, voli biti spontana, a trenutno uživa u svom domu kojeg je bogato ukrasila za blagdane. Glumca tvrdi da je tajna njezinog mladolikog izgleda optimizam, no slomio ju je gubitak roditelja.

Ne boji se koronavirusa

"Glavna tajna mog izgleda je taj optimizam, zdrav duh i to što nikada nisam sebi dozvolila, i onda kada sam bila najpoznatija glumica stare Jugoslavije, 'da odem od sebe'. To je ono što sam poželjela i ljudima, to znači da vas niša ne može iznenaditi, ne znam kakva popularnost. Bilo je i uspona i padova u mojoj karijeri, radila sam i nisam radila, ali uvijek sam ostajala ista. Dešavalo se i po deset godina da ne radim, ali ni to me nikako nije moglo slomiti. Mene je slomio gubitak roditelja."

Lidija ne strahuje od koronavirusa. Ona se je cijepila i pokušava normalno živjeti.

"Ja prihvatim situaciju onakvu kakva jeste, nešto što se mora, to je tako i ne pravim dramu i onda to lagano prođem. Cijepila sam se i odbijam koronu od sebe i smatram da neće to mene zadesiti. Putujem po svijetu, idem, vraćam se, nemam strah. Najveći problem je u strahu, jer strah slabi imunitet. S druge strane, mnogi ljudi su otišli zbog korone, znam za mnoge slučajeve koji su po bolnicama, da su bolnice prepune, pa me to opterećuje. Empatična sam", ispričala je.