POZE ZA TOPLINSKI UDAR / Lidija Vukićević nauljena i nikad izazovnija: Uskoro puni 60, ali u bikiniju i dalje nema konkurencije

Glumica Lidija Vukićević (59), koja je našoj publici najpoznatija po ulozi Violete u seriji "Bolji život", pratitelje na Instagramu počastila je vrućom golišavom objavom. Lidija je okinula selfie i pokazala bujni dekolte, mnogi bi rekli da je riječ o silikonima, no glumica je to davno opovrgnula te je za Blic.rs istaknula da vodi zdrav život, ne pije, ne puši i zdravo se hrani, a sve to očito rezultira ovakvim brutalnim izgledom. "Glavna tajna mog izgleda je taj optimizam, zdrav duh i to što nikada nisam sebi dozvolila, i onda kada sam bila najpoznatija glumica stare Jugoslavije, 'da odem od sebe'. To je ono što sam poželjela i ljudima, to znači da vas niša ne može iznenaditi, ne znam kakva popularnost. Bilo je i uspona i padova u mojoj karijeri, radila sam i nisam radila, ali uvijek sam ostajala ista. Dešavalo se i po deset godina da ne radim, ali ni to me nikako nije moglo slomiti", otkrila je glumica, čiju seksi figuru na pragu sedmog desetljeća života možete vidjeti u galeriji.