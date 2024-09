Lidija je u 'Braku na prvu' imala turbulentan odnos s Alenom: Evo gdje je danas

Lidija Stević je profesorica hrvatskog jezika i književnosti iz Vinkovaca, a gledatelji je pamte po sudjelovanju u prvoj sezoni "Braka na prvu".

Lidiju su tada eksperti spojili s Alenom Topićem, s kojim nije uspjela pronaći zajednički jezik. Njihov odnos bio je vrlo buran i često je znao eskalirati pred kamerama. Par se redovito svađao, a Lidija je bez dlake na jeziku govorila Alenu što joj smeta kod njega. Nažalost, nisu mogli funkcionirati ni na prijateljskoj bazi pa su izašli ranije iz showa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gdje je Lidija danas?

Lidija je sada posvećena mirnom načinu života, uživa u prirodi i sa svojim psom, a nerijetko ode i na putovanje. Aktivnosti iz svakodnevice Lidija objavljuje na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Živa sam i zdrava. Za sve one koji su me pitali jesam li živa", poručila je nedavno u videu na Instagramu.

Burne rasprave

Podsjetimo, Lidija i Alen pokušali su raditi na odnosu i ostali su još malo zajedno, no imali su mnogo zamjerki i iz dana u dan pronalazili nove razloge za trzavice. Na kraju su odustali od eksperimenta prije finala.

"Tijekom ovog showa mislila sam na život koji ti nemaš, a ti nisi mislio na život koji ja imam. Sve što sam ti rekla u povjerenju, okrenuo si protiv mene pred kamerama. Od prvog dana glumiš žrtvu, iako si daleko od žrtve. Cijeli ovaj show uspostavljao si bolji odnos sa svim drugim ženama, do te mjere da si od aktivnosti predlagao i zamjenu žena", rekla je Lidija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Otkrila je što je sve naučila tijekom sudjelovanja u eksperimentu.

"Ponašao se drugačije pred kamerama, tada je bio vedar i nasmiješen, a iza kamera bio je puno povučeniji i drugačiji", ispričala je Lidija ranije za RTL.hr. "Žao mi je jedino što sam s Alenom podijelila toliko stvari o sebi, a on je to okrenuo protiv mene. Inače sam lakovjerna, i to je moj najveći problem, ali sada sam i to naučila", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti za sve fanove sociološkog eksperimenta: "Brak na prvu USA" stigla je na Voyo!