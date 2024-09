Novi pothvat Lidije Bačić: 'Svaka Božja kafana me pozna'

Nakon niza zabavnih hitova poput "Nezamjenjiva", "Glupacho moja", "Nasmij se sestro" i drugih, Lidija Bačić ušla je u folk vode.

Njezina nova narodna pjesma "Svaka Božja kafana me pozna" naći će se na nadolazećem albumu "Savršeni kaos", a javnosti je predstavljena u četvrtak popodne.

Narodna pjesma joj je novi izazov

"Okušala sam se u svim glazbenim pravcima, od rocka do jazza, od klapskih pjesama do popa, od crkvene glazbe do rap glazbe. Mome glasu pristaju svi stilovi, sve mi leži. Jedino sto nisam do sad snimila je prava narodna pjesma, to mi je bio izazov i svima se sviđa ova moja izvedba", rekla je splitska pjevačica, piše 24sata.

Autor glazbe za pjesmu je Amir Kazić Leo, dok je stihove napisao Fayo, a za aranžman je bio zadužen Samir Zavlan. Pjesma je prikladna za širu publiku u cijeloj regiji, a spot je režirao Dario Lepoglavec.

"Pjesma je naslonjena na tradiciju kvalitetnih narodnih pjesama, a ne turbofolka. Tekst, glazba, aranžman i moj glas, sve je to jedan savršen spoj", izjavila je Lidija Bačić.

Mnogima se svidio njezin novi izbor, ali i fotografija u crvenoj kratkoj haljinici: "Daleko iznad svih, jednostavno najljepša na svijetu." Jedan Meksikanac je bio posebno oduševljen: "Božanstveno si lijepa, sviđaš mi se, fasciniraš me, volim te! Šaljem seksi poljupce iz Meksika u Hrvatsku".

"Odlična pjesma, a i mora biti dobra, uz fantastičan aranžman maestra Samira Zavlana", "Bravo, pun pogodak! Jednim udarcem ubila dvije muhe. Imaš dvije vrste publike kad imaš glas možeš baš sve pjevati i puno lakše prijeći sa zabavne na narodnu nego obrnuto, ali znam da ćeš ti i nešto 'treće' smisliti. Bravo! Tek sad imaš publiku, a to je bitno i to ne može svatko", glasili su komentari na novu pjesmu Lidije Bačić.

