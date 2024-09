Kedžo o novom albumu i zdravstvenom problemu: 'Najteže je bilo odreći se šećera'

Pjevač Damir Kedžo (37) nedavno je objavio album koji je podigao njegovu glazbenu karijeru na višu razinu. Iako niže poslovne uspjehe, Kedžo trenutačno prolazi kroz teško razdoblje. Pjevač je nedavno ogolio dušu te priznao da se bori s poremećajem inzulinske rezistencije, a detalje o novom albumu, zdravlju i kako živi nakon što je saznao za dijagnozu, progovorio je za Net.hr.

Izbacili ste novi album "Tajna mojih pobjeda" četiri godine nakon prethodnog. Što vas je inspiriralo da se posvetite stvaranju ovog albuma nakon tako dugog perioda?

Album "Tajna mojih pobjeda" zapravo je kompilacijski album, sastavljen od pjesama koje su nastajale i puštane publici od druge polovice 2020. godine pa sve do polovice ove 2024. godine. Na neki način, album je dnevnik mog života u tom razdoblju. Svaka pjesma nosi priču i emociju koje su pratile moj osobni i umjetnički put u protekle četiri godine. Htio sam da sve te pjesme, koje su već bile dio mog života i života mojih slušatelja, nađu svoj dom upravo na ovom albumu. Zato bih rekao da je "Tajna mojih pobjeda" kruna tog procesa, jedan intiman osvrt na pobjede, izazove i promjene kroz koje sam prolazio.

Foto: Privatni album

Koji je bio najizazovniji dio stvaranja ovog albuma i kako ste prevladali te izazove?

Najizazovniji dio stvaranja ovog albuma upravo je to što se stvarao tako dugo. Kada radiš album kao jednu cjelinu, on je obično odraz tebe kao osobe u tom trenutku – tvoje misli, emocije i trenutna inspiracija. No, kada se album stvara kroz razdoblje od četiri godine, tu dolazi do puno različitih želja i glazbenih stilova koje čovjek poželi iskušati. Na kraju, dobiješ puno šareniji album, a to je meni bilo izuzetno zanimljivo vidjeti kada sam stavio sve te pjesme zajedno. Tek tada sam osvijestio koliko sam se zapravo promijenio u te četiri godine, kako u glazbenom smislu, tako i kao osoba. Taj proces evolucije i promjene možda je bio izazovan, ali je na kraju donio jednu novu dimenziju albumu.

Kakve su reakcije publike? Kakve poruke dobivate od fanova na društvenim mrežama?

Ja zapravo nikada nisam gledao ljude koji prate moj rad kao fanove ili obožavatelje. Uvijek ih doživljavam kao produženu obitelj i tako s njima i raspravljam o albumu. Reakcije su bile vrlo slične onome čemu sam se nadao – ljudi najviše komentiraju kako im je drago što sve te pjesme napokon imaju na jednom mjestu, tako da ih mogu poslušati bez potrebe za stvaranjem playlisti ili traženjem pjesme po pjesme. Posebno mi je drago što su prepoznali redoslijed pjesama na albumu, jer iako su nastale u različitim razdobljima, redoslijed ima svoju svrhu i nosi jednu posebnu priču. Mislim da su ljudi to osjetili i prepoznali, što mi je nevjerojatno drago.

Kako ste odabrali pjesme za album?

Pjesme uvijek biram isključivo po tome naježim li se na njih ili ne u datom trenutku i rezoniraju li one sa mnom u datom trenutku. To je moj glavni kriterij – ta emocija koju pjesma izaziva u meni. Tako sam birao i pjesme za ovaj album. Svaka od njih je morala proći taj test, da me dirne na neki način, da osjetim povezanost s njom u trenutku kad je slušam. Bez obzira na to koliko su različite ili su nastale u različitim periodima.

Koji su vam daljnji koraci nakon objave albuma? Planirate li raditi na novim projektima?

Trenutno sam po cijele dane na probama za musical "Sunset Boulevard", koji će igrati 25. i 28. rujna u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, a predstave će se održavati i kroz cijeli 12. mjesec. Ovim putem pozivam sve ljubitelje dobrih musicala da nam se pridruže u Rijeci i osiguraju svoje karte. Paralelno s time, radim i na novom albumu, za koji ipak nećemo morati čekati četiri godine. Trenutno sam jako željan napraviti jedan konceptualni album, koji bih izbacio kao zasebno djelo, bez prethodnog objavljivanja singlova. Želim da publika odjednom dobije sat vremena potpuno nove glazbe. Prvenstveno, to je nešto što ja osobno jako želim, a nadam se da će se i publici svidjeti.

Foto: Maja Kljajić

Nedavno ste otkrili da bolujete od inzulinske rezistencije. Kako je živjeti s tim? Jeste li uveli neke promjene u život što se tiče prehrambenih navika?

Tu dijagnozu zapravo smatram jednom opomenom da moram početi živjeti sporijim tempom i zdravijim životom, i upravo sam to tako i prihvatio. Uveo sam velike promjene, posebno što se tiče prehrane, tjelovježbe i mog gledanja na svakodnevicu. Sada težim živjeti balansirano – idem ranije u krevet, više se bavim tjelovježbom nego prije, i generalno sam promijenio svoj pristup životu. Zapravo, to gledam kao jednu pozitivnu stvar jer sam dobio opomenu na vrijeme, prije nego što bih morao, recimo, prijeći na inzulin. Sva sreća, problem je otkriven u stadiju kada se stvari još uvijek mogu popraviti pravilnom prehranom, tjelovježbom i promjenom životnog stila.

Kako je dijagnoza utjecala na vaš profesionalni život i nastupe? Jeste li morali promijeniti neki aspekt svog posla?

Apsolutno pozitivno! Sada, s puno zdravijom prehranom i promjenama koje sam uveo, osjećam da imam mnogo više energije na nastupima nego što sam imao ranije. Tjelovježba i uravnotežena prehrana donijele su mi veću izdržljivost, a to se definitivno osjeti na pozornici. Nisam morao mijenjati nijedan bitan aspekt svog posla, osim što sam sada svjesniji važnosti brige o svom tijelu. Sve te promjene samo su poboljšale moju izvedbu i energiju koju mogu prenijeti publici.

Foto: Impala Studio

Koje su najveće prepreke s kojima ste se suočili tijekom svog liječenja?

Apsolutno najteže mi je bilo odreći se šećera, o kojem sam doslovno bio ovisan, i kave. Ali uspio sam! Šećer sam zamijenio sladilima, iako ih sada uzimam puno manje nego što sam mislio da će biti potrebno. Što se tiče kave, nju sam zamijenio zamjenom za kavu od ječma, koja mi je na kraju čak postala ukusnija od same kave. Tako da, sada, 3-4 mjeseca kasnije, kava mi uopće ne fali. Bio je to izazov, ali s vremenom se navikneš i shvatiš da možeš živjeti bez tih navika. Jer upravo to. Navike.

Što biste savjetovali onima koji se trenutno bore sa sličnim zdravstvenim problemima?

Onima koji imaju sličan problem kao ja, ili će ga tek otkriti, apsolutno bih savjetovao promjenu prehrane. To znači, bježanje od šećera i jednostavnih ugljikohidrata kao što su kruh, tjestenina, bijela riža i okretanje prema proteinima te puno povrća. Naravno, uz to je ključno uvesti i tjelovježbu. U mom slučaju, problem se počeo rješavati vrlo brzo – već kroz dva tjedna sam se osjećao puno bolje. Mislim da se, uz pravu prehranu i fizičku aktivnost, tijelo može brzo oporaviti i osjetiti promjenu.

