SVIMA SE ODJEDNOM IGRA BILJAR / Lidija Bačić raspištoljila se na stolu u mikrohaljini, a zbog jedne će pozice zumovi raditi prekovremeno

Kad Lidija Bačić zauzme pozu u oskudnim krpicama, društvene mreže eksplodiraju. Tako je bilo i ovoga puta, kada je fatalna Splićanka, odjevena u bež mikrohaljinu, opalila vrući fotosession uz biljarski stol. Pjevačica se naslonila na rub stola i strateški namjestila, a njezina se, ionako opasno kratka opravica, blago zadignula i dovela internet do usijanja. Je li Lille pokazala previše? Ma nije, ali uvjeravamo vas da ćete to morati provjeriti zumiranjem. U svakom slučaju, opasna je za slaba srca. Fotografije su do trenutka objave ove fotogalerije prikupile gotovo 10.000 lajkova te stotine komentara na Facebooku. Uglavnom svi spominju biljarski stol, u koji bi se rado voljeli pretvoriti, barem na trenutak.