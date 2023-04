Riječka grupa Let 3 u četvrtak je organizirala online druženje sa svojim obožavateljima diljem Europe i svijeta. Naime, na Redditu su kreirali poseban kanal na kojem su svojim fanovima odgovarali na pitanja.

"Pozdrav iz SAD-a! Zaista sam uživao otkrivajući vašu glazbu kroz Euroviziju i jedva čekam vidjeti vaš nastup u svibnju. Volim kombinaciju rocka sa satirom i humorom kojom šaljete poruku. Zanima me koja tvoja pjesma (osim “Mama ŠČ!”) misliš da ima najvažniju poruku? Ili na koje ste pjesme najponosniji? Imate li određenu rutinu ili proces kada pišete glazbu?", pitao je jedan obožavatelj na samom početku.

Na to mu je Mrle odgovorio: "K*rcem u čelo", dok je Prlja rekao: "Proces je proces ne postoji. Uvijek tražimo nešto novo, zato albume objavljujemo neredovito – ne želimo se ponavljati. Ako vidimo da nešto funkcionira, moramo se pobrinuti da se to više nikada ne ponovi. Također smo mislili da ljudi ne mare za novu glazbu, ali sada je mama ŠČ to stvarno zaj*bala…".

'Tamo se slobodno nose ruže u guzici'

"Možete li potvrditi da će projektili biti s vama u Liverpoolu? Negdje sam čuo da vam možda neće biti dopušteno? Ima li kakvih iznenađenja na pozornici koja možete otkriti? Imam ulaznice za prvo polufinale i iskreno me najviše zanima vaš nastup", pitao je drugi obožavatelj.

"Rakete su već otpremljene, bili smo previše uplašeni da bismo se teleportirali s njima. U crvotočini kada se teleportiramo nema mjesta za agresiju, oružje, mržnju ili rat. Također, tamo svi smiju biti goli i slobodno nose ruže u guzici. Također, tamo nitko ne krade djecu. Jer bez djece nema života", odgovorila mu je grupa Let 3.

"Imate vremeplov koji vam omogućuje da se vratite u bilo koje vremensko razdoblje, na bilo koje mjesto. Koje vrijeme i mjesto biste odabrali za izvođenje svoje pjesme Mama ŠČ za tamošnje ljude? Ako pobijedite na natjecanju, hoćete li nastupiti goli u svom pobjedničkom nastupu budući da ste već pobijedili i ne možete biti diskvalificirani?", upitao je treći komentator.

"Ne ako, nego kada. Ne samo da ćemo biti goli, bit će i je*anja. Obećali smo to davno", rekli su dečki.

'Čuli smo da na Euroviziji ima fantastičnog seksa i droge'

"Zbog čega ste se prijavili na Eurosong", pitali su dalje obožavatelji.

"U Hrvatskoj se organizirao festival pod nazivom “AntiValentinovo”, čiji je glavni moto “Ništa ljubav, samo karanje”. Htjeli smo medijski napumpati festival prijavom na Doru. Također smo čuli da na Euroviziji ima fantastičnog seksa, droge i velikog lightshowa, a budući da smo svi za to, htjeli smo to i sami provjeriti", napisali su iz grupe.

'Podržavamo LGBT na svoj način'

"Jeste li u Hrvatskoj naišli na reakciju zbog tako otvorenog podržavanja LGBT prava?", upitali su dalje pratitelji.

"Ne. Mi podržavamo te stvari na svoj vlastiti način. Cijeli život smo okruženi i radimo s LGBT osobama. Prije 40 - 50 godina osjećam da je, barem u Hrvatskoj, bilo malo ili nimalo nasilja ili agresije prema našim LGBT prijateljima - barem ne na našem području. Uvijek smo bili nevjerojatno znatiželjni prema drugačijima od nas. Sjećam se da sam pitao prijatelja "Svršavaš li kad te je*u u dupe?" a on bi mi rekao "Ne, moram se iz*rkati, ali kad bratiću to zabijem u guzi odmah svrši". Naše različitosti su ono što nas čini posebnima!", napisali su.

'Vučić bi se napalio na naš nastup'

"Kad biste mogli natjerati bilo kojeg svjetskog lidera da gleda vašu izvedbu Mame ŠČ! - koga biste vi izabrali?", upitali su komentatori.

"Aleksandar Vučić mi se čini kao netko tko bi se jako napalio na naš nastup", odgovorio mu je Prlja.

Podsjetimo, za manje od mjesec dana Let 3 predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Liverpoolu. Riječki bend nastupit će sedmi u prvoj polufinalnoj večeri natjecanja 9. svibnja. Stanje na kladionicama neprestano se mijenja, a hrvatski predstavnici sada su pali sa 16. na 17. mjesto.

Mama ŠČ! prema trenutnom stanju oklada ulazi u finale i to sa sedmog mjesta u polufinalu, sa šansama od 75% za prolazak u završnicu. Kladioničari predviđaju da će Hrvatska u finale proći sa Švicarskom, Portugalom, Srbijom, Moldavijom, Češkom, Izraelom, Norveškom, Švedskom i Finskom.