Grad Rijeka organizira doček Leta 3 na Korzu u Rijeci, u četvrtak, 18. svibnja. Tim povodom su i napravili event na Facebooku kako bi obavijestili korisnike te društvene mreže.

Spreman doček

Na Facebooku za sutrašnji doček piše: "Grad Rijeka poziva sve sugrađane na doček grupe Let 3 koji će se održati u četvrtak, 18. svibnja 2023. godine od 19.00 sati, na pozornici na Korzu (između Robne kuće Ri i trgovine Zara). Kao posebni gosti na dočeku Leta 3 nastupit će renomirani riječki rock glazbenici, članovi grupa Chasing Nord, Father i Ministranti - Mihael Prosen, Vedran Vučković, Franjo Jardas i Tino Margan koji su za ovu priliku okupljeni u sastavu imena ŠČA-VAL , a izvest će neke od najvećih riječkih rock hitova. Nakon ŠČA-VALA nastupa DJ Bobo s RiRock muzikom. Slavlje ŠČ počinje u Splitskoj ulici (ispred trgovine Dallas Music Shop Rijeka) odakle će Let 3, na traktoru, u 19.00 sati krenuti preko Korza, prema pozornici. Pozivaju se svi koji to žele da se pridruže slavlju, zdravici i čestitanju Letovcima na velikom uspjehu koji su ostvarili na ovogodišnjem Eurosongu."

Iako je više od 400 ljudi stavilu oznaku da su zainteresirani, 100 njih je potvrdilo da će doći.

Let 3 poslao poruku

Riječki rokeri Let 3 su poslali poruku vezanu za sutrašnji doček na svojoj Facebook stranici: "Operite gu*** i pripremite ruže. Doček Leta 3 na Korzu, sutra kažu, u Splitskoj ulici, ispred Dallas Music Shopa, na traktoru u 19.00 sati pi*** preko Korza, prema pozornici."

Objava je skupila više od tisuću lajkova, a fanovi su im poručili: "ŠČ palimo traktore i pi*** u Riku", "Neka se djeca naviknu, samo ŠČ", "Najbolji rokeri."

Neki nude i prijevoz do Rijeke: "Ako kome treba sutra prijevoz iz Zagreba do Rijeke neka se javi, imam još dva mjesta! Za let 3!"