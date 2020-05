LEPA BRENA U NEIZRECIVOJ TUZI RADI PREMINULOG KOLEGE: ‘Počivaj u miru, nadam se da si na boljem mjestu’

View this post on Instagram

Poslednji pozdrav mom dragom bubnjaru Miji ,coveku koji je svojom energijom,ljubavlju prema muzici,dao doprinos nasem zajednickom uspehu u muzici a svojom dobrotom i zivotnom energijom postigao da smo svi uzivali u zajednickoj saradnji. Pocivaj u miru dragi Mijo i nadam se da si na boljem mestu,gde vlada ljubav i harmonija! Poslednji pozdrav Brena🙏🙏🙏🙏