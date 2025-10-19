Lepa Brena otvoreno o susretu s proročicom Vangom koji joj je promijenio život: 'Tresla sam se'

Otkada je njezin mlađi sin Viktor Živojinović (27) preuzeo brigu o njezinoj karijeri, Lepa Brena (64) napokon ima više vremena posvetiti se sebi. U emisiji „Stars specijal“ glazbena zvijezda otvoreno je progovorila o svom životu, navikama i planovima.

"Otkako više nemamo „Grand“, okrenula sam novi list i odlučila živjeti svoj život. Ne pratim više medijski što se događa na estradi i u svijetu šou-biznisa, jer to više nije moj posao, moja obveza ni zadatak. Više ništa ne gledam na televiziji. Imam laptop i na njemu gledam Netflix, najčešće dokumentarne filmove o poznatim ljudima – glumcima, pjevačima i sportašima. Jako su mi zanimljive njihove životne priče, kako su se nosili s psihičkim slomovima, slavom, uspjehom i novcem", rekla je Brena.

U razgovoru je otkrila i kako je već krajem osamdesetih razmišljala o povlačenju sa scene te ispričala zanimljivo iskustvo s poznatom bugarskom proročicom Vangom. "Odavno sam htjela prestati raditi jer sam bila jako umorna. Sjećam se 1989. godine, kada sam bila u Bugarskoj i kada su mi rekli da bi bila velika šteta da ne odem kod Vange. Ona je bila najveća balkanska proročica, slijepa žena, i kad sam došla kod nje, tresla sam se kao prut. Rekla mi je mnogo stvari koje su se kasnije obistinile", prisjetila se.

Ključan trenutak u karijeri

Brena je otkrila i da je novi zamah u karijeri doživjela kada je poziciju glavnog producenta predala svom sinu Viktoru. Na pitanje bi li pristala da Viktor u poslu surađuje s drugim ljudima s estrade, odgovorila je iskreno: "Ako on može sve obaviti sa svojom ekipom i ima organizaciju u kojoj meni ništa neće nedostajati, potpuno se slažem da proširi posao, da napravi svoj tim i radi s kim god želi i s kim mu prija. Mislim da bi čak i trebao, jer treba vidjeti kakvi su drugi – nisu baš svi u svijetu šou-biznisa normalni kao što je njegova majka", našalila se.

Podsjetimo, Lepa Brena bila je jedna od osnivačica i suvlasnica „Grand produkcije“, glazbene kuće koju je 1998. osnovala zajedno s glazbenim producentom Sašom Popovićem i bivšim tenisačem te suprugom Slobodanom Živojinovićem. Nakon što je 2019. godine prodala svoj udio, povukla se iz poslovnog svijeta i odlučila više vremena posvetiti privatnom životu.

