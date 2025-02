Leonardo DiCaprio zna kako potrošiti milijune: Osim nekretnina ima i neobične kolekcije

Američki glumac Leonardo DiCaprio je već više od 25 godina prisutan u Hollywoodu, od svoje prve velike uloge u filmu "Što muči Gilberta Grapea" do osvajanja Oscara za film "Povratnik".

Poznat je i po ulogama Romea, Jacka Dawsona, Jaya Gatsbyja, Jordana Belforta, Cobba, Franka Abagnalea, Huga Glassa i mnogih drugih. Unatoč brojnim ulogama, DiCaprio je i dalje jedan od najistaknutijih glumaca na svijetu.

S neto vrijednošću koja se procjenjuje na 260-300 milijuna dolara, glumac zna kako uživati u svom bogatstvu. Njegov luksuzan način života i brojna ulaganja u razne projekte i predmete odražavaju njegovu strast prema jedinstvenim stvarima, piše Stars Insider.

Foto: Profimedia

Nekretnine i predmeti koje je kupio DiCaprio

Svi ovi fascinantni načini na koje je potrošio svoje milijune, uključujući ulaganja u nekretnine, donacije i kolekcionarske predmete, detaljno su prikazani u popisu koji je sastavio The Travel.

Egzotični kućni ljubimci

DiCaprio voli provoditi vrijeme sa svojim jedinstvenim ljubimcem - afričkom ostrugastom kornjačom. Ove kornjače mogu živjeti do 80 godina.

Foto: Profimedia

Brzi automobili

Leonardo je bio veliki obožavatelj Fisker Automotivea prije nego što je tvrtka bankrotirala, a ulagao je u nju kao brand ambasador. Također voli sudjelovati u Formula E utrkama, a vozi Toyotu Prius i Teslu Roadster.

Glumac je otkrio da je njegov prvi automobil bio Ford Mustang iz 1969. godine, koji se nekoliko puta pokvario.

Foto: Profimedia Crvene cipele iz filma "Čarobnjak iz Oza"

Crvene cipele koje je Dorothy nosila u Čarobnjaku iz Oza

Kao veliki ljubitelj filma, DiCaprio je kupio ikonske cipele iz filma "Čarobnjak iz Oza" kako bi ih vratio u muzejski kompleks Akademije za filmske umjetnosti.

Bonova gitara

Glumac je potrošio 100.000 dolara na gitaru irskog glazbenika Bona na aukciji u dobrotvorne svrhe, prikupljajući novac za Haiti nakon zemljotresa 2010. godine.

Foto: Profimedia Kompleks kuća Leonarda DiCaprija

Nekretnine

DiCaprio je pametno ulagao u nekretnine, navodno potrošivši gotovo 23 milijuna dolara na tri nekretnine u razmaku od četiri mjeseca. Otprilike 5,23 milijuna dolara potrošio je na bivšu rezidenciju Dinah Shore u Palm Springsu, modernu oazu s bazenom, wellness centrom, teniskim terenom, šest spavaćih soba, osam kupaonica i prostranom kućom za goste.

Glumac je također kupio stan inspiriran holističkim principima vrijedan 10 milijuna dolara u Delos zgradi u New Yorku. Stan ima moderne zdravstvene tehnologije, poput aromaterapije i podova od sibirskog hrasta koji podržavaju pravilno držanje tijela. Također je kupio stan u Battery Parku vrijedan 8 milijuna dolara.

Privatni otok

DiCaprio je 2005. godine kupio otok u blizini obale Belizea za 1,75 milijuna dolara. Planira na njemu izgraditi "eko-resort" pod nazivom Blackadore Caye, koji bi bio potpuno napajan obnovljivim izvorima energije i dizajniran kako bi poboljšao biološko zdravlje vrsta na otoku i u okolnim vodama.

Tuš s vitaminom C

Stan također ima tuš s vitaminom C, koji neutralizira klor iz vodovodne vode i umjesto toga poboljšava hranjive tvari i antioksidante koji su potrebni tijelu, što rezultira zdravijom kožom, kosom i noktima.

Akcijske figure

DiCaprio je uložio u kolekciju figurice Ratova zvijezda. Navodno je posjedovao više od 150 akcijskih figura iz franšize, kao i oko 200 robota i 200 superheroja.

Lubanje dinosaura

Glumac se jednom ponudio kupiti lubanju dinosaura, ali ga je pretekao Nicolas Cage. Kasnije je kupio lubanju morskog guštera Mosasaurusa, čija je cijena bila između 35.000 i 40.000 dolara. Lubanju je prodao Russellu Croweu 2008. godine, a on ju je prodao na aukciji 2018. godine.

Klavir iz Casablance

DiCaprio i njegov prijatelj Stewart Rahr udružili su se kako bi nadmašili ponudu od 600.000 dolara za klavir na kojem je Dooley Wilson svirao pjesmu As Time Goes By. Klavir je ponovno prodan dvije godine kasnije za 3,4 milijuna dolara.

Foto: Profimedia Leonardo DiCaprio i Tobey Maguire

Luksuzne jahte

Glumac je često viđen na velikim i skupim jahtama. Obično ih iznajmljuje pa je tako jednom iznajmio najveću jahtu na svijetu, vrijednu 678 milijuna dolara, samo da bi gledao Svjetsko prvenstvo sa svojim prijateljima na brodu.

Ulaznice za košarkaške utakmice

Često je viđen u prvim redovima utakmica, uz razne slavne osobe, uključujući glumce Zaca Efrona, Tobeyja Maguirea i druge.

