Leona Paraminski progovarila o izazovima majčinstva: 'Ove godine će biti opuštenije'

Glumica Leona Paraminski (45) koja često plijeni pažnju svojom ljepotom, ali i odličnim glumačkim pothvatima, već godinama uspješno balansira između života u Kaliforniji i Hrvatske. U posljednjih nekoliko godina, Leona živi obiteljsku svakodnevicu sa suprugom Tinom Komljenovićem (42) i kćeri Liv (3) u sunčanoj Kaliforniji.

Međutim, svaki dolazak u Zagreb budi joj posebne emocije. Tako se u dugoj plavoj haljini, koja je istaknula njezinu figuru, našla među uzvanicima na proslavi petog rođendana podcasta Ane Radišić u HNK-u.

Za Net.hr je podijelila kako će provesti ljeto, kakva joj je beauty rutina, ali i kako izgleda dan s trogodišnjom kćerkicom na moru.

Planirate li ovo ljeto provesti u Americi ili u Hrvatskoj?

Definitivno u Hrvatskoj, ali će biti radno jer sam između Beograda i Zagreba zbog snimanja "Senki nad Balkanom". Međutim, imat ću pauzu, a nju ću iskoristiti odlaskom na Vis na dva tjedna. Jako se veselim i tamo idem sa svojom sestrom. Idemo s djecom i vjerujem da će nam biti lijepo. Samo ću se kupati, jesti i piti vino.

Kako Vam inače izgleda dan kada ste na moru s djetetom?

Ovisi, prije je bila jako mala pa se trčalo za njom, nije bilo odmora i bilo je malo teže. Sada kako ima tri godine, bit će nam malo opuštenije.

Voli li više Hrvatsku ili Ameriku?

Još je premala, ali hrvatsko more je meni svakako ljepše. U oceanu se ne možeš baš okupati, bude često i hladno. Mi se tamo ne kupamo, već idemo na bazen.

Kako njegujete kožu tijekom ljeta i koliko se razlikuje ta njega u odnosu na zimu?

Uvijek nosim kremu za sunčanje, šešire i tako se štitim, ali jako volim i prirodnu kozmetiku. Zapravo ne koristim previše kozmetike i ne stavljam svašta na lice. Otkrila sam koliko znači genetika. Vježbam jogu, pazim što jedem, ali ponekad i jedem puno. Nisam vježbala četiri godine otkada sam dobila dijete, ali sada se krećem i shvatila sam da mi je to potrebno te da ću nastaviti opet s tim jer me to vraća u normalu. Ali općenito, što se tiče lica, što manje toga koristiš, to je bolje.

Imate li neki kozmetički proizvod bez kojeg ne možete izaći iz kuće?

Nažalost, to je uvijek krema za zaštitu od sunca koju koristim jer sam se tako navikla zbog života u Kaliforniji. Korejska kozmetika nema sve te toksine. Bež šešira ne idem nigdje, to sam shvatila kasno, ali primijetila sam da mi je lice bolje otkada ga nosim. U Hrvatskoj je sunce blaže i imamo zimu pa se lice može lakše oporaviti, dok je to u Kaliforniji ipak drugačije.

Što se tiče mode, preferirate li nositi odjeću hrvatskih dizajnera?

Nosila sam odjeću raznih hrvatskih dizajnera. Kada dođem i ako idem na evente, nekada nešto posudim, ali sada manje idem na takva događanja s obzirom da imam i dijete. Ovo mi je sada jedinstvena prilika. Sve nekako mijenjam sukladno tome kako se osjećam.

Kakav modni izričaj preferirate kada je svakodnevnica u pitanju?

Inače nemam šminku na licu te hodam u trenirci i tenisicama. Možda sam malo i previše opuštena. Kako sam puno radila, bila na setovima i koristila tešku šminku jer bi me uvijek uređivali, sada volim taj opušteniji look.

