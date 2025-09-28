Leona Paraminski o ulozi u seriji Dragana Bjelogrlića: 'Atmosfera na setu je opuštena, bio je užitak raditi'

Leona Paraminski (46) nije samo glumica - ona je dokaz da se talent i upornost mogu pretvoriti u međunarodni uspjeh. Nakon što je hrvatsku publiku osvojila nezaboravnim ulogama, danas živi i radi u Americi, gdje gradi karijeru na zahtjevnom tržištu koje rijetko kome otvara vrata. No, Leona s jednakim interesom prihvaća i regionalne projekte, a pred domaćom publikom pojavila se kroz ulogu u seriji ''Senke nad Balkanom'', prva sezona dostupna je na platformi Voyo. Što nam je sve otkrila o ovom projektu - pročitajte u nastavku.

Kako je došlo do vašeg angažmana u seriji "Senke nad Balkanom"?

Do početka suradnje je došlo tako da me je Dragan kontaktirao da snimim audiciju za ulogu Marije Oršić, a kako smo zbilja kliknuli i napravili dobar posao u prvoj sezoni, onda me je zvao i u drugu.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Možete li nam otkriti nešto više o liku koji tumačite (za osobe koje još nisu pogledale seriju) -- tko je ona i kakav je njezin odnos prema radnji i ostalim likovima?

O Mariji Oršić postoje dvije verzije, jedna je da je potpuna fikcija, a druga verzija je da je bila značajna povijesna ličnost koja je stajala iza trona u nacističkoj Njemačkoj. Bila je vođa tajnog okultnog Društva Vril i svojevrsni medij. Vjeruje se da je pomogla Hitleru da dođe na vlast i bila je snažno povezana s raznim drugim navodnim misterijama tog razdoblja, poput NLO-a i Tesline potrage za slobodnim izvorima energije. Za razliku od prethodne, u ovoj sezoni se više bavimo njezinim spiritualnim aspiracijama, što se meni izrazito sviđa. Vođena višim entitetima i dubokim uvidima, nalazi sve moguće načine da dođe do svojih ciljeva. Ambiciozna, inteligentna, šarmantna, nadmoćna, spiritualna, svjetlo i tama u krajnostima isprepleteni u njezinom čvrstom karakteru. Lijepo ju je igrati.

Serija je prepoznatljiva i po mračnoj atmosferi, povijesnoj podlozi i intrigantnim likovima, što vas je najviše privuklo u scenariju?

Pa upravo sve to što ste naveli. Odličan je scenarij, mračan, intrigantan, jako dobre uloge, bogata scenografija, fantastično izgleda.

Foto: Instagram

Kako je izgledala priprema za ulogu – je li bilo zahtjevno istraživati određeni povijesni kontekst, govor ili psihologiju lika?

Bilo je prije svega zabavno, ali i zahtjevno, uostalom, kao i svaka uloga. Uvijek krećeš ispočetka. Pročitala sam i istražila sve što sam mogla o njoj, radila sam ju najviše iz sebe, kako ju ja zamišljam. Obično, kada imate neke poznate ličnosti, pokušat ćete što bliže dočarati njihovu esenciju, karakter, gestikulaciju, govor, manire, razne elemente ličnosti, a ja za to nisam imala priliku jer ne postoji nikakav videozapis. Što se tiče jezika, radila sam ju tako da pričam hrvatski s njemačkim akcentom te sam učila njemački, koji je morao biti savršen budući da je njemački njezin prvi jezik, iako je hrvatskog porijekla. Kada sam sve to posložila, imala sam pola uloge riješeno.

Atmosfera na setu, kako biste je opisali? Jeste li stekli nova prijateljstva među srpskim kolegama?

Atmosfera na setu je opuštena, svi kao da se znamo sto godina. Svi su iznimno veliki profesionalci i bio je užitak raditi. Stekla sam neka prijateljstva za cijeli život i upoznala neke divne, nove kolege u ovoj sezoni. Imala sam fantastičnu priliku raditi s talentiranim srpskim glumcima.

Foto: Instagram

Serija je poznata po visokoj produkciji – kako ste doživjeli rad s Draganom Bjelogrlićem i timom koji stoji iza projekta?

Dragan je redatelj koji voli i cijeni glumca. Pušta te da budeš kreativan i radiš svoj posao najbolje što možeš te te vodi kad i ako treba. Uvijek imaš osjećaj kao glumac da si u sigurnim rukama. Ekipa na setu je kao velika obitelj, puno se radi i svi su tu jedni za druge.

Postoji li neka anegdota sa snimanja koju biste mogli podijeliti?

I da postoji, ja sam ju sigurno zaboravila. Prva sezona je bila melem, kao da smo bili na nekoj ekskurziji, bilo je puno, puno druženja, dobrog rada, zabave, smijeha i veselja. Druga sezona je stigla šest godina kasnije, osjećaj je kao da se vraćaš doma nakon dugog puta.

Kako reagira publika na vašu ulogu u seriji?

Bez imalo lažne skromnosti, doista odlično ljudi reagiraju i jako sam sretna zbog toga. Iskreno vam mogu reći, nisam čula ni jedan ružan ili negativan komentar, pa ili ljudi lažu i neće mi reći, ili zbilja misle da je dobro. Ja sam zbilja uživala i mislim da se to osjeti. Iznenađena sam zapravo kada dođem u Zagreb koliko mi ljudi prilazi govoreći mi da pamte neke uloge koje sam napravila, serije, filmove ili kazalište. Pa ako nešto od toga što sam radila negdje nekome nešto znači, onda sve to kao da ima smisla, rekla bih i višeg smisla. Zbog publike postojimo. Glumac voli biti voljen.

Foto: Instagram

Postoji li razlika u pristupu radu između hrvatskih i srpskih produkcija iz vaše perspektive?

Budući da sam imala prilike gostovati u Srbiji prije dvadeset godina u jednoj seriji, kada sam snimala gotovo neprestano u Hrvatskoj, tada mi se činilo prilično slično. No, rad s Draganom briše granice i prostor, mislim da tako nitko nema priliku raditi na ovom podneblju. Da ne idem u detalje, on ima svoj tim koji prati njegovu genijalnost u svim uvjetima.

Kako gledate na sve veću suradnju unutar regije, mislite li da publika sve bolje prihvaća zajedničke projekte bez granica?

Apsolutno! Publika, koliko ja znam, itekako je željna regionalnih projekata. Ovo što se radi nije ni približno dovoljno. Nadam se da budućnost nosi nova zajedništva.

Kada gledate sebe na ekranu u ulozi iz "Senki" – jeste li samokritični ili znate uživati u vlastitom radu?

I jedno i drugo. Ovisi o ulozi i o projektu. Po naravi sam samokritična, radoholičarka i perfekcionistkinja. Uvijek mislim da sam mogla bolje ili drugačije. Iskreno, sada se više i teško gledam na ekranu, nekada mi je bilo lakše. No, osjetim ako je dobro i onda sam sretna kao malo dijete. Ulogom koju sam ostvarila u "Senkama" sam zadovoljna. Marija Oršić kao da je uvijek bila sa mnom.

Nakon ovakve produkcije, što je sljedeće za Leonu Paraminski? Imate li u pripremi nove projekte u regiji ili inozemstvu?

Još nisam završila "Senke" – čeka me još jedan kratak povratak u Srbiju, pa odmor do kraja godine. A o planovima za dalje sam naučila da ne treba govoriti unaprijed. Jako se veselim skorom prikazivanju regionalnog projekta ''Kotlina 2'', Danisa Tanovića, koji smo snimali prošle godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak