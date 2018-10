LEJLA FILIPOVIĆ POKAZALA POPRSJE NA GOLIŠAVOJ FOTKI: Poručila da ‘voli cice’ pa pokupila komplimente

View this post on Instagram

Hvala @mijad što si pokrenula ovu akciju osviještavanja žena u prevenciji protiv raka dojke.I hvala ti što si podijelila svoje iskustvo sa nama.Nemojte da nam njeno iskustvo a ni iskustvo mnogih žena,osobito mladih djevojaka bude još samo jedan tekst koji ćete pročitati i zaboraviti.Naručite se na ultrazvuk već sutra. Djelujte preventivno da sutra ne bi bilo prekasno.Stavite i vi na svoj profil #volimcice i budite dio ove lijepe priče. DA BUDEMO UVIJEK KORAK ISPRED💕