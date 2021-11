Radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko (55) danas se ne odvaja od drvenog štapa koji mu je posudio pradjedov prijatelj, ispričao je Gloriji. Naime, bez njega nema šanse da se spusti ili uspne uz stepenice, a ne može niti u kraće šetnje bez pomoći.

Otkako je prebolio koronavirus u KBC-u Dubrava prije 11 mjeseci, voditelj je smršavio 44 kilograma. No, najgora posljedica virusa koju trpi je Guillain-Barreov sindrom, akutna upalna polineuropatija. Tu i tamo mu se zgrče mišići u nogama, pa "zapleše" u nastojanju da ne padne. Inače ta bolest izaziva paralizu koja počinje u nogama, a onda se širi na gornje udove i lice te završava totalnim gubitkom svakog refleksa i paralizom tijela.

Dugo je bio paraliziran od struka naniže

Vicković je mjesecima bio oduzet od struka naniže, no redovno vježbanje i terapija su ipak pomogli. "Guillain-Barréov sindrom u meni će, zahvaljujući koroni koja ga je aktivirala, ostati zauvijek. Ako nastavim ovakav stalno, vrlo spor, ali ipak svakodnevni napredak, liječnici vjeruju da ću se vratiti u stanje otprilike 85 do 90 posto od onog u kojem sam bio prije korone. No, isto tako ako mi ga u tijelu opet nešto pokrene, može se vratiti u bilo kojoj pa i najgoroj varijanti", kaže Vicko kojemu sad treba desetak minuta da se popne na drugi kat.

'Bolest me naučila strpljivosti'

Oporavak živaca je jako spor, milimetar dnevno. No, voditelj ne odustaje. "Strpljiv sam, i to sam naučio biti u ovoj bolesti jer nakon brojnih liječničkih pretraga, liječnici mi govore: idemo polako, ima nade", kaže Vicko koji navodi kako mu je od korone ostalo i iritantno zujanje u ušima.

Voditelj se požalio na dezinformacije vezane za cjepivo i koronavirus. "Puno čitam, pišem. Smeta me ovoliko informacija i još više dezinformacija oko virusa. Moja sestra živi i radi u Švedskoj. Tamo su dobili pozive za cijepljenje, a u medijima se tu i tamo pojavi neka vijest. Medicina napreduje iz dana u dan, sigurno će biti otkriven i lijek i bolje cjepivo. Na nama je da se ponašamo odgovorno", zaključuje Vicković.