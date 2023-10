Legendarni glumac Michael Caine tvrdi da želi živjeti što je dulje moguće kako bi mogao točno vidjeti što rade njegova kći Natasha i troje unučadi, budući da im pripisuje zasluge što su ga održali mladim.

"Želite živjeti zauvijek da biste vidjeli što vaši najbliži rade sa svojim životima", rekao je časopisu Mail on Sunday's You, prije nego što je otkrio svoj tajni recept za dug život. Po njemu, to su "mlađe žene, izbjegavanje nezdrave hrane i stalno hodanje u tenisicama", objasnio je i dodao: "i morate paziti da ne padnete."

Foto: AFP, JOHN MACDOUGALL Foto: AFP, JOHN MACDOUGALL

Čini se da je Sir Michael živio po tim pravilima, oženivši se 1973. suprugom Shakirom Baksh nakon što ju je uočio kao model u reklami. Između njih je 14 godina razlike i upoznali su se kada je on imao 40, a ona 26 godina. Zajedno su dobili kćer i od tada su u sretnom braku.

Iako bi njegov savjet mogao biti koristan za svakoga, pošteno je reći da je Sir Michael živio sve samo ne običnim životom.

U dobi od 90 godina pojavio se u više od 160 filmova, ali kaže da su se stvari u filmskoj industriji drastično promijenile od pokretanja njegove glumačke karijere prije nekih 70 godina. Zvijezda za propast industrije krivi 'tupu' političku korektnost, ali i nezgodne intimne koordinatore koji su tu kao podrška u snimanju seks scena, posebice od pokreta #MeToo.

"Hvala Bogu da imam 90 godina i da više ne glumim ljubavnike, to je sve što mogu reći. U moje vrijeme samo ste glumili ljubavnu scenu i nastavljali s njom bez ičijeg uplitanja. Sve se promijenilo", rekao je.

U svom najnovijem filmu "The Great Escaper" Sir Michael glumi veterana Drugog svjetskog rata koji se iskrada iz svog staračkog doma u pokušaju da prisustvuje obilježavanju 70. godišnjice iskrcavanja u Normandiji na Dan D.

Nažalost, glumčeva kolegica Glenda Jackson preminula je u lipnju u dobi od 89 godina, samo 10 dana nakon što je glumačka ekipa dobila privatnu pretpremijeru filma - nešto što ih je sve zateklo nespremne.

"Bio sam totalno zapanjen kada je umrla deset dana nakon što smo imali privatnu pretpremijeru filma. Bila je totalni vojnik. Nije izgledala bolesno ili tako nešto", rekao je, piše Unilad.