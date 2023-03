Legendarni pjevač narodne glazbe Miroslav Ilić iznenadio je voditeljice Pinkove televizijske emisije "Premijera vikend specijal", neobičnim odgovorom na pitanje kakvim se vježbama bavi.

Naime, 72-godišnji pjevač je, govoreći o svom fizičkom zdravlju, na opće iznenađenje krenuo pokazivati kakve vježbe radi i naglo raširio noge, što je nasmijalo prisutne voditeljice koje nisu bile spremne na ovakve akrobacije u studiju.

"Ja sport obožavam. Gdje god imam priliku, ja radim vježbe. To čeliči i tijelo i karakter. I dan danas, svaki dan mi počne fiskulturom. Malo trbušnjaci, trčanje, sklekovi. Čak i kad sam na putu, ja vježbam", rekao je Miroslav Ilić.

Ipak, iako narodni pjevač danas živi zdravim životom, u vrijeme kada je bio na vrhuncu karijere, Miroslav je puno pio. Zbog toga je jednom prilikom došlo do nesporazuma između njega i Rake Đokića. O tome je pisao cijeli jugoslavenski tisak i izbio je veliki skandal.

U krizu je zapao i privatni život Miroslava Ilića, koji je bio na rubu razvoda od supruge Gordane. U tom trenutku Radmila Todorović Babić je napisala pjesmu i poklonila je Miroslavu. Ova pjesma mu je pomogla spasiti brak, ali i da mu karijera ponovno krene kako treba. Prestao je piti.

Podsjetimo, Ilić se oženio Gordanom, svojom mladenačkom i velikom ljubavlju, kada je on imao 21, a ona samo 19 godina.

Posljednjih godina skladan obiteljski život Miroslava Ilića potresaju medijski istupi o navodnom izvanbračnom sinu kojeg je Ilić dobio s Mirjanom Antonović, poznatije kao 'crne žene' Krunoslava Kiće Slabinca koja je tvrdila da je njen sin Devin Miroslavov. Već se godinama nalaze po sudovima.

"Te priče o mom vanbračnom sinu nisu ništa novo. Prije osam godina sam toj gospođi rekao da njen sin ima jednog oca, a to je onaj koji ga je prepoznao i koji je u dokumentima naveden kao njegov otac. Ali ako ona to želi ovaj čovjek mu više nije otac nego ja, mora poništiti očinstvo tom gospodinu. Nikad to nisu radili, a taj dečko ima trideset godina. Ako čovjek želi nešto u tim godinama onda to sam radi. Da mu majka koja je egzibicionist, forsira ovu priču. Nisam siguran ni da on ili njegov otac znaju za to", rekao je Ilić.