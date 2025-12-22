FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽIVOT IZ SNOVA /

Lauren Sánchez Bezos proslavila 56. rođendan i slavlje nastavila u skijaškom raju slavnih

Lauren Sánchez Bezos proslavila 56. rođendan i slavlje nastavila u skijaškom raju slavnih
×
Foto: Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Lauren Sánchez Bezos proslavila je 56. rođendan i osvrnula se na godinu iz snova

22.12.2025.
11:43
Hot.hr
Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lauren Sánchez Bezos, bivša novinarka, filantropkinja i supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa (61), nedavno je proslavila 56. rođendan i osvrnula se na godinu iz snova. U emotivnoj objavi na Instagramu sažela je ključne trenutke protekle godine, od raskošnog vjenčanja u Veneciji do povijesnog leta u svemir u sklopu misije Blue Origin, a najviše ju, kako kaže, dirnuli "tihi trenuci" s obitelji – djeca koja idu na fakultet, obiteljski okupljanja i osobni rast.

"Još jedan krug oko sunca i da ste mi kao djevojčici rekli da će život ovako izgledati u 56. godini, nisam sigurna da bih vam vjerovala… a ne radi se čak ni o velikim trenucima", napisala je Lauren. Putovanje u svemir joj je, kako priznaje, donijelo neočekivanu jasnoću, dok su izdavanje dječje knjige The Fly Who Flew to Space i filantropski angažman dodatno obilježili godinu. 

Nastavak slavlja

Ali slavlje se nije zaustavilo na Instagramu. Samo dan nakon rođendana, par je uživao u luksuznom shoppingu u Aspenu, popularnom skijaškom odredištu u Coloradu. Lauren i Jeff viđeni su u usklađenim kaputima s krznom i kaubojskim šeširima dok su šetali luksuznom trgovinom zapadnjačke mode. Lauren je nosila baršunasti ljubičasti kaput s bogatim bordo krznom, uz crnu kombinaciju niskog dekoltea i uskih hlača, dok je Bezos, sada sa svjetlijom bradom, odabrao zeleno-žuti kaput s bijelim krznom i klasične kaubojke.

Lauren Sánchez Bezos proslavila 56. rođendan i slavlje nastavila u skijaškom raju slavnih
Foto: The Daily Stardust/ La Gossip Tv/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Lauren Sánchez Bezos proslavila 56. rođendan i slavlje nastavila u skijaškom raju slavnih
Foto: Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Važna ceremonija u katedrali prije dolaska vjernika: Crkva ovo propisuje u posebnim slučajevima

 

Lauren SanchezJeff BezosRođendan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽIVOT IZ SNOVA /
Lauren Sánchez Bezos proslavila 56. rođendan i slavlje nastavila u skijaškom raju slavnih