Lauren Sánchez Bezos proslavila 56. rođendan i slavlje nastavila u skijaškom raju slavnih

Lauren Sánchez Bezos, bivša novinarka, filantropkinja i supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa (61), nedavno je proslavila 56. rođendan i osvrnula se na godinu iz snova. U emotivnoj objavi na Instagramu sažela je ključne trenutke protekle godine, od raskošnog vjenčanja u Veneciji do povijesnog leta u svemir u sklopu misije Blue Origin, a najviše ju, kako kaže, dirnuli "tihi trenuci" s obitelji – djeca koja idu na fakultet, obiteljski okupljanja i osobni rast.

"Još jedan krug oko sunca i da ste mi kao djevojčici rekli da će život ovako izgledati u 56. godini, nisam sigurna da bih vam vjerovala… a ne radi se čak ni o velikim trenucima", napisala je Lauren. Putovanje u svemir joj je, kako priznaje, donijelo neočekivanu jasnoću, dok su izdavanje dječje knjige The Fly Who Flew to Space i filantropski angažman dodatno obilježili godinu.

Nastavak slavlja

Ali slavlje se nije zaustavilo na Instagramu. Samo dan nakon rođendana, par je uživao u luksuznom shoppingu u Aspenu, popularnom skijaškom odredištu u Coloradu. Lauren i Jeff viđeni su u usklađenim kaputima s krznom i kaubojskim šeširima dok su šetali luksuznom trgovinom zapadnjačke mode. Lauren je nosila baršunasti ljubičasti kaput s bogatim bordo krznom, uz crnu kombinaciju niskog dekoltea i uskih hlača, dok je Bezos, sada sa svjetlijom bradom, odabrao zeleno-žuti kaput s bijelim krznom i klasične kaubojke.

Foto: The Daily Stardust/ La Gossip Tv/backgrid/backgrid Usa/profimedia

Foto: Alexjr/backgrid/backgrid Usa/profimedia

