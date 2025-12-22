Influencerica Laura o razvodu i životu s troje djece: 'Bio je šok, snagu sam pronašla u vjeri'

Influencerica Laura Turkalj iz Karlovca posljednjih mjeseci doživljava snažan uzlet na društvenim mrežama, gdje je publiku osvojila iskrenošću, humorom i svakodnevnim situacijama iz vlastitog života. Samo na TikToku prati je gotovo 100 tisuća ljudi koji redovito prate njezine duhovite, ali i životne objave. Kao majka troje djece, Laura se ne libi otvoreno govoriti o izazovima roditeljstva, ali i o osobnim prekretnicama. Nakon nedavnog razvoda, o kojem je javno progovarala na društvenim mrežama, sada je prvi put odlučila ispričati svoju priču u intervjuu za Net.hr.

Za početak – tko je Laura, odakle dolazite, čime ste se bavili prije nego što ste počeli snimati za društvene mreže?

Dolazim iz Karlovca, magistrirala sam ekonomiju i radim u struci, iako sam trenutno na rodiljnom dopustu. Snimanje za društvene mreže prvotno mi je bilo hobi, a kasnije se pretvorilo u nešto ozbiljnije.

Vaši šaljivi TikTok videi postali su prepoznatljivi — kada ste shvatili da ljudi zaista počinju u većem broju pratiti vaše objave?

Vrlo brzo nakon što sam počela objavljivati iz šale, pregledi su naglo rasli. U roku od nekoliko mjeseci skupila sam preko 20 tisuća pratitelja, što mi je bio znak da su se ljudi zaista povezali s mojim sadržajem.

Kako izgleda vaš kreativni proces, snimate spontano ili planirate sadržaj unaprijed?

U početku sam snimala isključivo spontano, no kako su dolazile suradnje, počela sam planirati sadržaj unaprijed i više paziti na detalje.

Osjećate li već pritisak porasta popularnosti ili vam to za sada daje više motivacije nego stresa?

Popularnost osjećam već neko vrijeme, ali mi je ona više motivacija nego teret. Daje mi dodatni poticaj da nastavim stvarati i razvijati svoj sadržaj.

Mama ste troje djece. Kako izgleda vaš dan kada pokušavate snimiti video, a djeca traže nekoliko stvari odjednom?

U pravilu ne snimam kada sam sama s djecom, jer je uz troje mališana, teško bilo što u miru napraviti. Ponekad snimim njihova spontana ''nastupanja'' pa su tako i nastali neki od najdražih videa.

U posljednje vrijeme mnogi primjećuju vašu veliku transformaciju. Koji je bio presudni trenutak kada ste odlučili ''posvetiti se sebi''?

Nakon razdoblja koje mi je bilo vrlo teško i stresno, uz veliku podršku obitelji, prijatelja i vjere, uspjela sam se ponovno podići. Shvatila sam da me moja djeca trebaju i da, da bih bila dobra mama, moram biti dobro i ja sama. Taj trenutak prepoznavanja vlastite vrijednosti bio je početak mog posvećivanja sebi.

Kako biste opisali svoj današnji odnos prema sebi u usporedbi s onim prethodnih godina?

Danas sebe cijenim neusporedivo više. Dugo sam bila potpuno posvećena obitelji i praktički nisam imala društveni život. S vremenom sam naučila koliko je važno imati vlastiti prostor, samopouzdanje i osobni rast. Danas sam sretnija, stabilnija i jasnije znam što želim. Svakako sam zahvalna na lekcijama koje su me oblikovale.

Vaš razvod izazvao je veliku pažnju, kako ste pronašli snagu da iz svega izađete hrabro i dostojanstveno?

Bio je to veliki šok i izazovno razdoblje. Snagu sam pronašla u vjeri, u podršci obitelji i prijatelja te u nevjerojatnoj količini poruka koje su mi slali moji pratitelji. Taj osjećaj da nisam sama puno mi je značio. Sve to mi je pomoglo da ostanem uspravna i nastavim dalje.

Što biste rekli ženi koja se nalazi u sličnoj situaciji, ali još nema hrabrosti napraviti korak naprijed?

Najveći izazovi često su financije i stambeno pitanje, i to je realnost mnogih žena. I sama sam zahvalna što imam roditelje koji su mi bili oslonac. Važno je da svatko gradi barem određenu razinu svoje neovisnosti jer to olakšava svaki idući korak. Početak je najteži, ali kad jednom napravite korak, život se počne otvarati. Poručila bih ženama da misle na sebe i svoju djecu te da vjeruju da se može ponovno izgraditi život koji donosi mir.

Koja je danas vaša mala, svakodnevna rutina, koja vas vraća u balans?

Iako još imam životnih izazova, pronašla sam svoj unutarnji mir. Jutro započinjem uz djecu, a zatim odvojim kratko vrijeme za sebe i svoj dnevni ritam. Nakon toga se posvećujem obavezama, snimanjima, mailovima i kućanskim stvarima jer želim sve poslove obaviti dok su mi djeca u školi i vrtiću. Kad znaš za koga sve to radiš, svaki zadatak postane lakši.

Biste li rekli da ste sada vizualno najzadovoljniji sobom? Što vam je najviše pomoglo u toj promjeni?

Zadovoljna sam, iako uvijek ima prostora za napredak. Godinama nisam ulagala u sebe, pa je i moje samopouzdanje bilo nisko. S vremenom sam počela više brinuti o sebi, kako fizički, tako i psihički. Suradnje koje radim dodatno su mi pomogle da se posvetim sebi i osjećam bolje.

Što vam je trenutno najveća motivacija za stvaranje sadržaja?

Najveća motivacija su mi moja djeca. Želim im omogućiti što ljepše djetinjstvo, putovanja i iskustva, i zato se trudim napredovati u poslovnom smislu.

Raste li broj suradnji otkad ste popularniji? I kako birate s kim ćete raditi?

Raste paralelno s rastom pregleda i brojem pratitelja. Suradnje biram prema uvjetima koji su u skladu s mojim standardima i vrijednostima.

Vidite li TikTok kao ozbiljan posao ili još uvijek kao “usputnu stvar”?

TikTok vidim kao ozbiljan posao kojim se želim baviti dugoročno, jer me taj kreativni proces ispunjava i motivira.

Kako izgleda večer kad djeca zaspu - opuštanje, planiranje videa ili padnete u krevet od umora?

Najčešće zaspim zajedno s njima. Budim se vrlo rano kako bih sve stigla, pa mi je večer trenutak mira koji dijelimo zajedno, i to mi je najljepši dio dana.

Da možete vratiti vrijeme, biste li nešto promijenili u svom životu?

Ne bih. Sve što sam prošla donijelo mi je troje predivne djece i oblikovalo me u osobu kakva sam danas. Zahvalna sam na svemu, čak i na teškim iskustvima, jer su me ona naučila vrijedne lekcije.

