Plesačica Larisa Lipovac Navojec je u podcastu glumice Lane Gojak Bajt ispričala detalje o porodu, majčinstvu te razvodu braka.

"Nisam htjela biti mama, tek kad sam prešla 30 sam počela gledati oko sebe i shvatila sam da sve moje prijateljice imaju djecu i pitala sam se jesam li ja već prestara za to. Za razliku od moje mame i sestre koje su mlade postale mame, ja sam dozvolila da to dijete dođe k meni", ispričala je Larisa.

Plesačica iz neuspjelog braka s glumcem Goranom Navojcem ima sina Grgura kojeg je rodila s 33 godine. Prisjetila se i poroda za kojeg kaže da je dosta dugo trajao.

"Napatila sam se. 18-19 sati sam bila u rađaoni, mislila sam u jednom trenutku da ja ne znam roditi pa mi je babica rekla: 'Došli ste tu, nitko nije otišao bez djeteta van, dakle i vi ćete otići kući s djetetom i rodit ćete.' Rodila sam prirodno, a kad sam došla s trudovima u bolnicu, pogledala me doktorica i rekla: 'Čime se vi bavite?' Rekla sam da sam plesačica i uzvratila mi je: 'A dobro, budemo se mi još dugo družili'", rekla je.

Larisa se dotakla i razvoda braka te tvrdi kako je sin to dobro podnio.

"Grgur je imao tri godine kad smo se razveli. Ne znam je li to sreća ili zdrava pamet ili se sve to poklopi u životu. Grgur nam je prioritet i znali smo da se moramo sabrati i napraviti dva koraka unatrag i da osjećaj neuspjeha ne smije preuzeti važnost. Tu se i Grgur ponio odlično. Razgovarali smo s bračnom savjetnicom i rekla nam je da mu to kažemo dok se igra i da ga previše ne opteretimo s tim", ispričala je.

"Mislili smo kako je tužan i pitala sam ga je li shvatio što smo mu rekli, a on se okrenuo prema meni i rekao: 'Da, shvatio sam, zašto me to pitate, pa tata i mama me vole.' Mi se oko svega dogovaramo i naši partneri koji su s nama sada razumiju to i uvijek Grgura stavimo na prvo mjesto. Mi smo obitelj za cijeli život", objasnila je plesačica.

