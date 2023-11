Lana Klingor Mihić, javnosti je poznata kao bivša članica glazbene grupe ET, vlasnica PR agencije, a nedavno je za Index otkrila i neke od svojih najtežih trenutaka.

Svog supruga Ante Mihića, s kojim je u braku već deset godina, smatra najvećom podrškom, a ono što je nevjerojatno je upravo to da ih je spojila pjesma Miroslava Ilića po imenu 'Božanstvena ženo'.

"'Ti si moja božanstvena žena, vezala nas ljubav', a ja sam bila gotova. Mislila sam si, kakav romantičan lik. Onda par godina kasnije, on i ja vani, oko nas tamburaši i krenu oni pjevati, 'Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan'. A ja, molim? O sunce ti tvoje, kako sam pala na foru. Ali neka sam. U ovakvim trenucima, kad se zavalim u njegov zagrljaj, najčešće se toga sjetimo", napisala je Lana.

Također, spomenula je i što ju je snašlo za vrijeme njezine trudnoće s njihovom djevojčicom Kiarom.

"Kad sam ostala trudna s Kiarom, prošla sam kroz brojne osude od strane javnosti pa čak i prijatelja. To su za mene bila zaista teška vremena. Nakon prvih šest mjeseci porodiljnog, živjela sam s 2600 kuna mjesečno, a rata kredita za stan je iznosila 4500. Bilo je dana kad nisam imala ni 20 kuna u džepu.

Privatnik sam već osam godina i bilo je tu svega, od najgorih do najboljih dana. Uspjela sam svoj posao koji se tiče kuhanja postaviti na poprilično stabilne noge. Dok sam ga stvarala, nisam se oslanjala na sponzore, uložila sam svoj novac, a kuham na vlastitom tavanu tako da ne moram ovisiti o nikome. Preporodila sam se kada sam stvorila vlastitu medijsku platformu i shvatila da ne moram više stalno biti dostupna novinarima, javnosti, pa čak i klijentima. Ljudi kažu ako se sruši Instagram, preko noći postaneš nitko i ništa. U mom slučaju, da se sruši cijeli internet i dalje bih imala svoju publiku za koju bih kuhala uživo, baš kao što sam radila u sklopu svojih masterclassova", s tugom se prisjetila talentirana vlasnica PR agencije.

Vrijedna Lana puna je hvale usmjerene svome suprugu, za kojeg kaže kako joj je pružio neizmjeran mir te kako je uz njega dobila osobu na koju se može osloniti, a nije zaboravila spomenuti i njegovu veliku ljubav prema njihovoj djevojčici Kiari.

"Voljela bih da sam Antu upoznala i ranije. On mi je donio mir. Uz njega sam prvi put dobila osobu na koju se mogu osloniti i koja će me, ako je potrebno, zaštititi. Više od svega mi znači to što moju Kiaru voli i više nego mene. To je nešto što mu ne mogu vratiti da se još sto puta rodim", rekla je Lana.

