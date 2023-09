Pjevačica Lana Jurčević (38) nedavno je progovorila o teškom razbolju trudnoće kroz koje prolazi. Tada je s pratiteljima na društvenoj mreži podijelila da je primila više od 70 doza antibiotika.

'Intuicija me vodi...'

Od tog trenutka kad je odlučila javno progovoriti o komplikacijama s kojima se susrela tijekom trudnoće, Lana je u ponedjeljak otkrila i kakve komentare je dobila u posljednjih nekoliko dana.

"Kad mi netko kaže: Zašto si objavila ove sve stvari, kad ne znaš ISHOD? A kad ga znaš? Tko ti išta garantira u životu? Stalno radno mjesto do kraja života? Partnera do kraja života? Uspješnu trudnoću, zdravo dijete? Čiji život je PREDVIDIV? Milijun nepoznanica nam je svaki dan na putu. Ja imam negdje neki svoj osjećaj, na koji imam pravo i koji me vodi. I intuicija mi govori svoje, ali na kraju, bit će kako bude", započela je pjevačica.

'Ništa više neće biti isto'

"‘Sjedila sam danima po nekoliko sati u inboxu, svima koji su napisali svoje iskustvo ili priču, odgovorala sam im. To je najmanje što mogu sada napraviti. S obzirom na hrpu novog vremena koje sam dobila, možda ih više stavim na blog… i počnem pisati neke stvari koje možda nisu za sve ovdje, pa ni za instagram… Činjenica je da stvari više nisu iste, niti će biti.. Ja nisam ista, moj život nije isti. Neke nove ceste i raskrižja se stvaraju. A neka zatvaraju", dodala je.

Muzika joj pomaže

Lana tijekom boravka u bolnici ponekad zapjeva kako bi joj bilo lakše.

"Prvih tjedana sam samo šutila dok sam pokušavala shvatiti što se događa, a kako je vrijeme odmicalo, par puta kad sam ostala sama u sobi, morala sam pjevati da se ‘očistim’… postoje te neke pjesme koje baš jako volim i koje me rehabilitiraju. Nisam imala pojma da me netko čuje, ali kad sam dobila ovu prvu poruku, shvatim ispočetka koliko mi muzika znači. Nadam se da i vi mame imate nešto što volite i što vas smiruje ili ispunjava, kad zagusti", poručila je.

"Draga Lana, prije tri tjedna smo dijelile samo bolnički zid i čula sam te kako pjevaš pa sam sigurna bila da si to ti. I stalno te se sjetim jesi li dobro i je li tvoja beba dobro", poručila joj je pratiteljica.

