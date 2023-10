Pjevačica Lana Jurčević (38) nedavno je podijelila emotivan video iz bolnice, u kojoj se nalazi zbog komplikacija tijekom trudnoće.

Lana često na društvenim mrežama otvoreno priča o teškim trenucima kroz koje prolazi tijekom ovih posljednjih mjeseci trudnoće, a otkrila je i čemu se najviše veseli.

"Najdraži dio dana i noći. Nešto što svaki dan čekam i iščekujem da osjetim. Te nogice, glavicu, ručice, guzu, što god da se gnijezdi vamo – tamo", napisala je pjevačica i podijelila video u kojem je pokazala kako se beba pomiče u njezinom trbuhu.

Fanovi su joj velika podrška

Također je otkrila da je u 31. tjednu trudnoće, a brojni pratitelji su podijelili slična iskustva i osjećaje.

"Samo hrabro dalje. Od 31. tjedna si na sigurnom, to je meni doktor ponavljao stalno", "Ti si prvi korak izdržala, to je to, sada se lakše diše", "Kakav blagoslov pod rebrima život čuvati", "Sretno do kraja", komentirali su fanovi.

Foto: INSTAGRAM Foto: INSTAGRAM

Podsjetimo, Lana je ranije otkrila s kojim komplikacijama se susrela u trudnoći te priznala kako joj je trebalo vremena da skupi snage i otvoreno progovori o tome. Potaknula je brojne žene da počnu pričati i o teškim trenucima u trudnoći, a također je od njih dobila i veliku podršku.

"Priznajem, trebalo mi je više od 50 dana da skupim snage i hrabrosti da pustim ovo van i ogolim se. Da, primila sam više od 70 doza antibiotika, milijun pikanja u vene koje više nisu imale snage, krvarenje, komplikacije, gomila neizvjesnosti… ali sve će to jednom biti zaboravljeno… Nadam se ipak - za neki viši smisao", napisala je pjevačica na društvenoj mreži.

