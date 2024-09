Lana Jurčević otkriva kako je partner tretira: 'Kakva si pre****a'

Pjevačica Lana Jurčević (39) je sedam godina u sretnoj vezi s poduzetnikom Filipom Kratofilom, a prije 10 mjeseci postali su roditelji djevojčice Mayle Lily. Koliko je sretna u ljubavi, Lana je otkrila pratiteljima u videu na društvenoj mreži.

Na snimci se Lana nalazi na stražnjem sjedalu u automobilu, dok je njezin partner vozio. "Kakva si pre*****, sad sam te vidio u ovom srednjem ogledalu, jao", izrazio je oduševljenje Filip.

Lana se na taj komentar zadovoljno osmjehnula. "I nakon sedam godina me i dalje časti komplimentima", napisala je.

Pjevačica svog partnera iz milja naziva Mićo, a koliko je njihova ljubav jaka, objasnila je u opisu videa.

"Čovjek koji me voli i kad sam raščupana, mrzovoljna, nikakva, u istim podrapanim dronjcima danima… Nijedan odnos nije idiličan i nije ravna crta. Ali ono što je oduvijek do sada bilo 'ravna crta' i nepromjenjivo, a to je da me voli kako svatko zaslužuje biti voljen, i kad ide i kad ne ide. Volim vas i volim te. Hvala ti Mićo", napisala je.

Pratitelji oduševljeni

Brojni pratitelji nizali su komplimente u komentarima.

"Jako lijepo", "Prelijepa", "Nek živi ljubav", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Lana i Filip u vezi su sedam godina, a osim što su skladni u ljubavnom smislu, cvjeta im i na poslovnom polju. Naime, Filip je direktor Lanine firme i vodi financije. On se ne voli eksponirati u javnosti, stoga Lana rijetko kada objavljuje njihove zajedničke fotografije.

