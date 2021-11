SRETAN ROĐENDAN, LJEPOTICE / Lana Jurčević je napunila 37 godina, proslavite uz njene najseksi fotke

Lana Jurčević danas ima rođendan, a najbolji način da ga se proslavi jest uz njezine vruće fotografije pa smo odabrali najbolje. A da vrijeme uistinu brzo leti i da više nema 18 godina podijelila je jučer na svom Instagram profilu, nostalgično se prisjećajući prošlih vremena. "Sutra mi je navodno rođendan. A sjećam se dana kad sam kao klinka u osnovnoj na prste zbrajala koliko mi još godina treba do 18-og ročkasa . A sad kad ih se sjetim samo me podsjećaju da vrijeme prebrzo leti, ali ja se ne dam. Iako sve drugo što dolazi s godinama je jako lijepo, ne mogu se žaliti. Što je vama najbolji/najljepši dio vašeg sazrijevanja koje su vam donijele godine?" A potom je Lana otkrila jednu simpatičnu angedotu. "Sad mi je moja Nina koja mi je organizirala toliko koncerata poslala neki quote s neta koji se tiče obje, a kaže: ‘Kako stvari stoje, moja djeca će se igrati s unucima od mojih frendica'. Osmijeh mi je sad puno veći nego na ovoj slici. ", zaključila je Lana.