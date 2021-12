Pjevačica i influencerica Lana Jurčević (37) pohvalila se atraktivnom fotografijom na Instagramu putem koje je svojim pratiteljima zaželjela sretne blagdane.

37- godišnja pjevačica pokazala je raskoš svojih oblina i nevjerojatnu ženstvenost u svečanoj haljinici koju rijetko tko može nositi kao zanosna Lana Jurčević. "Želim vam sve naj za blagdane, za Božić i Novu godinu… Stvarno su bile lude zadnje dvije, ali idemo u novu 2022. jači u svakom pogledu jer: Hej! Što te ne ubije, to te ojača! Izvucite snagu i motivaciju otkud god znate i umijete. Ja idem u svoj mini post od društvenih mreža… Punim baterije i vraćam se, nadam se u boljoj verziji sebe, a to isto želim i vama, jer svi previše težimo opipljivim, da ne kažem materijalnim stvarima (ne mislim na novac nužno), a najmanje se bavimo sobom iznutra i da napredujemo u smjeru u kojem bi najviše trebali. Čemu se vi želite posvetiti u 2022.? Neka nam svima posluži kao ideja i dodatan vjetar u leđa :) Šaljem svima pusee!! Fotka: recikliranje je IN.", napisala je Lana ispod seksi fotografije.

Blještavilo, bujni dekolte i vrhunska figura zapalile su Instagram profil ove atraktivne pjevačice: "Prezgodna si", "Želim tebe ispod bora", "Jesi lijepaa, ajme", "Seksi Lana", samo su neki od komentara.